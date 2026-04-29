Il discutibile restyling della via Roma di Belpasso (Catania) potrebbe causare stasera l’ennesimo scontro in Consiglio comunale fra l’opposizione da un lato – da qualche mese diventata maggioranza – e il sindaco Carlo Caputo dall’altro, ai ferri corti con la parte del suo stesso partito, Fratelli d’Italia, che fa capo al deputato regionale Giuseppe Zitelli. L’occasione? Il Consiglio comunale “aperto” ai cittadini che alle 19 potranno intervenire anche verbalmente sui danni causati alla via più amata dai belpassesi.

Un lavoro eseguito con circa 1 milione 400 mila Euro dei fondi del Pnrr che, secondo l’opposizione (promotrice della seduta “aperta”), presenta delle vistose criticità lungo il pavé in pietra lavica realizzato nei secoli scorsi da maestranze e da tecnici particolarmente preparati per questo tipo di interventi.

L’operazione (che dopo parecchio tempo prosegue ancora con i lavori di “riparazione”) è stata molto criticata dai cittadini, sia per quanto riguarda le bordature delle basole, che per quanto riguarda la mancata riparazione di molte di esse che risultano ancora oggi sconnesse. Senza parlare di alcuni avvallamenti su cui – per ammissione degli stessi addetti ai lavori – non si sa come intervenire.

L’unica azione riparattrice, tutt’ora in corso, consiste nel livellamento delle orlature sull’intero percorso. per il resto, c’è l’impressione che non si sappia come intervenire.

Molte le polemiche. A cominciare dal fatto che – a differenza di quanto previsto dalla relazione progettuale – non sono stati usati il mazzolo e lo scalpello ma il martello pneumatico, non sono state approntate le strisce pedonali in pietra bianca, non è stato pavimentato il tratto Nord, non sono stati realizzati altri accorgimenti programmati originariamente.

A questo, a detta dell’opposizione, si aggiunge la mancata interlocuzione fra il Comune e la Sovrintendenza ai Beni culturali, e la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori (che è anche il progettista), del Responsabile unico del progetto (Rup), del sindaco e dell’assessore ai Lavori pubblici.

Il primo cittadino, in Consiglio comunale ha dichiarato di essersi accorto del danno soltanto dopo molto tempo dall’inizio dei lavori, “dimenticando” che la via Roma è un percorso obbligato per chi ogni giorno, dalla parte Sud, si reca in municipio.

Nella foto: la via Roma di Belpasso (Catania)

Redazione