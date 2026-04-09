“Il futuro della mobilità di Belpasso (Catania) passa da una grande scommessa infrastrutturale: un collegamento stradale diretto tra il centro urbano e la nascente stazione della metropolitana, situata nei pressi del polo commerciale Etnapolis”. Così il sindaco della cittadina etnea, Carlo Caputo, in merito ad un argomento diventato di grande attualità in questi giorni in Consiglio comunale.

“L’Amministrazione Comunale – spiega la nota – ha infatti posto come priorità assoluta la realizzazione della ‘Strada della Misericordia”.

“La nuova fermata della metropolitana – dice Caputo – rappresenta un traguardo storico, ma la sua reale utilità è strettamente legata alla facilità di accesso per i cittadini; in assenza di un collegamento adeguato, infatti, Belpasso rischierebbe l’isolamento”.

“La nostra grande sfida di oggi è creare questa nuova e vitale arteria”, afferma il sindaco di Belpasso. “La ‘Strada della Misericordia’, che dal campo sportivo ‘Nuccio Marino’ San Gaetano scenderà fino alla stazione, è un’opera assolutamente strategica. Consentirà a lavoratori, studenti e a tutti i belpassesi di raggiungere velocemente la rete metropolitana e, di conseguenza, la città di Catania”.

“Attualmente questa infrastruttura non esiste – aggiunge Caputo -, ma dobbiamo agire in fretta: quando la metro sarà attiva dobbiamo farci trovare pronti. Dobbiamo collegarci rapidamente, altrimenti Belpasso perderà la sua appetibilità”.

“Senza questo nuovo collegamento – seguita il primo cittadino -, l’alternativa per l’utenza cittadina sarebbe dirigersi verso l’altra stazione prevista a Piano Tavola (distante circa un chilometro da quella di Etnapolis) percorrendo la vecchia Strada Provinciale Belpasso-Piano Tavola. Si tratta purtroppo di un’arteria ormai lenta e costantemente trafficata, del tutto inidonea a supportare i flussi della mobilità moderna”.

“La risposta dell’Amministrazione – dichiara ancora Caputo – è proprio la Strada della Misericordia: un percorso rapido e diretto per unire il cuore della città alla rete su ferro. Un’opera indubbiamente ambiziosa, che richiederà all’Ente un impegno economico e finanziario molto significativo”.

“Per sostenerne i costi – spiega il capo dell’Amministrazione – il Comune avrà la necessità di accendere un mutuo (costi? Il sindaco non lo dice, ma lui stesso in Consiglio comunale ha parlato di circa 8 milioni di Euro, nota di redazione). Una scelta di coraggio e di visione – prosegue il sindaco -, simile a quella intrapresa con successo in passato quando, proprio attraverso lo stesso strumento finanziario, fu realizzata la circonvallazione est”.

“Non si tratta, dunque – conclude Caputo – di una semplice strada di viabilità locale, ma di un passo fondamentale per il futuro del territorio: garantire una connessione tempestiva ed efficiente col capoluogo è ormai una necessità assoluta per preservare e accrescere l’attrattività e il potenziale di Belpasso”.

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo

Redazione