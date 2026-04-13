Belpasso torna a celebrare il Carnevale in una veste inedita e primaverile. Il Carnevale di Primavera 2026 ha trasformato le strade del centro in un fiume di colori, musica ed entusiasmo, confermandosi, come dice l’Amministrazione comunale, un “appuntamento capace di rafforzare il senso di comunità e di coinvolgere l’intera cittadinanza”.

La manifestazione, svoltasi lungo il percorso che da Piazza Stella Aragona (quartiere Borrello) è arrivato sino a quartiere di Sant’Antonio, per concludersi in Piazza Duomo, ha visto protagonisti gruppi, associazioni e istituti scolastici, affiancati da cinque carri allegorici che hanno rispecchiato la grande esperienza dei maestri carristi, appartenenti alla Fondazione Carri Santa Lucia.

A chiudere la giornata, la cerimonia di premiazione condotta da Loredana Tuccio, un momento che ha voluto valorizzare l’impegno e la creatività di tutti i partecipanti.

Il primo cittadino ha espresso la propria soddisfazione per l’esito dell’evento, rinnovando pubblicamente i complimenti a tutti i protagonisti della manifestazione.

“Il Carnevale di Primavera 2026 è stato davvero una grande festa, una sfilata colorata che ha fatto respirare calore ed energia per le nostre strade”, ha dichiarato il Sindaco Caputo. “Questo è un Carnevale pensato soprattutto per i bambini. Ho visto tanta allegria, tanti bambini, e questo è esattamente ciò che volevamo”.

Il Sindaco ha poi spiegato le ragioni dello spostamento rispetto alla data tradizionale: “Il Carnevale è stato rinviato durante il suo periodo canonico perché il tempo non ci ha aiutato. Abbiamo già sperimentato questa formula del Carnevale di Primavera: non è la prima volta: fu fatto nel 2015, quindi dopo oltre dieci anni lo ripetiamo. Stavolta la giornata ci ha aiutato: c’è stato un po’ di vento, ma la temperatura è rimasta buona”.

«Ringrazio i gruppi che hanno realizzato i carri: cinque carri di ottima manifattura. La maestranza che ogni anno si impegna per creare i grandi carri allegorici per la Festa di Santa Lucia si è rifatta viva ancora una volta».

In questa edizione, hanno sfilato l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” (“L’universo di Yayoi Kusama. Arte e Infinito”), l’Istituto Comprensivo “Martoglio” (“Il Mago di Oz: Il sentiero della conoscenza”), La Coccinella (“Mondo Disney”), Azione Cattolica Cristo Re (“Hippie Hippie: Urrà! Figli dei Fiori”), Azione Cattolica Sant’Antonio Abate (“Il Circo: Circondati di risate”), i Giovani Cantanti Quartiere Matrice (“Pacchi Tuoi”), i Giovani Cantanti Quartiere San Rocco (“Spritz Party Crew”), i Giovani Cantanti Quartiere Purgatorio (“I Love You Dance Anni ’90”).

Il Sindaco ha ringraziato l’intera Amministrazione Comunale, con un plauso speciale all’Assessore Tony Di Mauro e al Consigliere Giuseppe Cariola per il supporto nella decisione organizzativa, e all’ufficio comunale Sport, Turismo ed Eventi per il lavoro svolto dietro le quinte.

Un riconoscimento è andato alle dirigenti scolastiche Antonella Rapisarda e Mariacatena Trovato, alle Forze dell’Ordine, al Corpo di Polizia Locale, ai volontari della Protezione Civile, della Misericordia e ai Giovani Volontari Formazione & Emergenza ODV per aver garantito sicurezza e ordine durante tutta la manifestazione. Ringraziamenti anche alla Pro Loco di Belpasso (presidente Tony Carciotto), alla Fondazione Carri Santa Lucia (presidente AntoNino Girgenti), a tutti gli sponsor e al service audio.

“Infine un sentito grazie – si legge nel conunicato dell’Amministrazione – al Presidente dell’ARS on. Gaetano Galvagno e all’Assessore regionale Elvira Amata per la concessione del contributo finanziario che ha reso possibile l’organizzazione dell’evento”.

“Ogni gruppo, ogni maschera, ogni organizzatore ha saputo contribuire a creare una tradizione esclusiva tutta belpas­sese. Al prossimo anno: Carnevale di Primavera, chissà, o al Carnevale canonico a febbraio o marzo, vediamo quando cadrà nel 2027”, ha concluso il Sindaco.

Redazione