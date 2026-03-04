Una scossa di terremoto di magnitudo fra 4.2 e 4.5 si è verificata nel catanese poco dopo le 7 (precisamente alle 7,05), soprattutto nei centri di Ragalna (zona più vicina all’epicentro: 2 chilometri a nord ovest dal centro abitato), Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano e Belpasso. Ma gli effetti pare che siano stati avvertiti anche in buona parte della Sicilia orientale.

A Belpasso, dove questo giornale ha sede, si è avvertito un tremore durato alcuni secondi ed un altro, consecutivo, di intensità più forte che ha fatto tremare i vetri, i mobili, i lampadari, ha causato la caduta di qualche oggetto ed ha fatto temere il peggio, fortunatamente scongiurato. Finora solo tanta paura. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

Nella foto: il sismografo che segnala un sisma, ma che non si riferisce al fenomeno oggetto di questo articolo (immagine d’archivio)

Redazione