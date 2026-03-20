“A nome dell’intera comunità della Lega siciliana esprimo condoglianze e vicinanza alla famiglia del fondatore del partito Umberto Bossi. Ho sempre pensato che se la Sicilia avesse avuto un leader come lui a difendere le ragioni del Sud, così come egli ha difeso quelle del Nord, oggi avremmo avuto una voce più forte, più ascoltata e più rispettata a livello nazionale”.

Così il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega in Sicilia. “Ci lascia un modello di partito fondato sul radicamento nei territori, sull’ascolto reale dei cittadini e sulla capacità di trasformare le istanze popolari in azione politica concreta”.

“Oggi – afferma ancora Germanà -, nel rispetto della storia e del ruolo che ha avuto, la Lega siciliana rende omaggio al fondatore, consapevole delle differenze ma anche del valore di un uomo che ha saputo costruire un movimento politico capace di incidere profondamente nel Paese”.

“Un esempio – conclude il coordinatore della Lega in Sicilia – di determinazione, identità e partecipazione che continueremo a declinare nella nostra terra con una visione autonoma, ma con lo stesso spirito di concretezza e vicinanza ai cittadini. Riposi in pace”.

Nella foto: il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi

Redazione