“I bambini non sono responsabili delle decisioni politiche e militari che conducono ai conflitti e tuttavia continuano a rappresentare una delle categorie più esposte e vulnerabili. Ogni minore colpito dalla guerra costituisce una perdita irreparabile per l’intera comunità internazionale e richiama con forza il dovere morale e giuridico di tutelare l’infanzia, principio sancito dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza adottata dalle Nazioni Unite”.

E’ l’appello del Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti Umani (Cnddu) che esprime “profonda preoccupazione e cordoglio” alla luce dei dati diffusi da Unicef sull’attuale escalation militare in Medio Oriente che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran.

Secondo le informazioni rese note dall’organizzazione internazionale, quasi 200 bambini hanno perso la vita dall’inizio delle operazioni militari nel fine settimana. Il bilancio complessivo delle vittime registra almeno 181 morti in Iran, sette in Libano, tre in Israele e una in Kuwait, numeri che testimoniano la gravità della crisi e il suo impatto devastante sulle popolazioni civili, in particolare sui minori.

“Di fronte a scenari così drammatici – dice il Coordinamento – la scuola svolge un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura della pace, del dialogo e del rispetto dei diritti umani. L’educazione ai diritti fondamentali rappresenta uno strumento essenziale per formare cittadini consapevoli, capaci di comprendere la complessità dei conflitti contemporanei e di riconoscere il valore universale della dignità umana”.

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani invita pertanto le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a “dedicare momenti di approfondimento e confronto nelle aule sul tema della pace, della tutela dell’infanzia nei contesti di guerra e della difesa dei diritti fondamentali. “Attraverso attività didattiche, dibattiti, incontri interdisciplinari e percorsi di educazione civica, la scuola può contribuire in modo significativo alla costruzione di una coscienza civile fondata sui principi della responsabilità, della solidarietà e della cooperazione internazionale”.

Il Cnddu “invita inoltre docenti, dirigenti scolastici e comunità educanti a segnalare le iniziative, i progetti e le attività promosse all’interno delle scuole dedicate alla riflessione sui diritti umani e sulla pace, al fine di valorizzare e diffondere le buone pratiche educative sul territorio nazionale”.

“In un momento storico segnato da tensioni e conflitti – dice il prof Romano Pesavento, responsabile del Coordinamento -, l’educazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contrastare la cultura della violenza e rafforzare i valori universali su cui si fonda la convivenza civile. La scuola italiana può e deve essere luogo di consapevolezza, dialogo e responsabilità, affinché le nuove generazioni possano diventare protagoniste di un futuro fondato sulla pace e sul rispetto dei diritti di ogni essere umano”.

Nella foto: bombardamento sull’Iran (immagine Rai News)

Redazione