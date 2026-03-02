“Ottant’anni di voto alle donne. Libertà, democrazia, futuro”, è il titolo dell’incontro dibattito organizzato dall’associazione Auser di Catania per domani, martedì 3 marzo 2026, alle 9,30, nella Sala di notte del Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele 121.

“A ottant’anni dalla conquista del diritto di voto alle donne – dicono gli organizzatori – AUSER Sicilia promuove a Catania un’iniziativa pubblica per riaffermare il valore della partecipazione femminile come pilastro della democrazia e leva strategica per il futuro del Paese”.

L’incontro “intende offrire un momento di riflessione collettiva e di confronto intergenerazionale su diritti, rappresentanza e nuove sfide sociali, in un contesto in cui la piena parità resta un obiettivo non ancora raggiunto”.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL Catania. La relazione introduttiva sarà affidata a Nicoletta Gatto, della presidenza AUSER Sicilia. Presiederà Giorgio Scirpa, presidente AUSER Sicilia.

Il dibattito vedrà gli interventi di Pinella Di Gregorio, professoressa ordinaria di Storia contemporanea all’Università di Catania; Elvira Morana, responsabile politiche di genere CGIL Sicilia e segretaria regionale SPI CGIL; Agatino Cariola, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università di Catania; Adriana Laudani, avvocata UDI Catania; Maryon Randazzo, lo studentessa dell’ associazione Primavera del Sud; Alfio Mannino, segretario generale CGIL Sicilia.

Le conclusioni saranno affidate a Lella Brambilla, in rappresentanza di AUSER nazionale.

“Celebrare la memoria di 80 anni di voto delle donne non basta – sottolinea Nicoletta Gatto di AUSER Catania –. È necessario tradurre quell’eredità in responsabilità concreta, rafforzando la partecipazione delle donne alla vita pubblica e contrastando ogni forma di disuguaglianza. Il diritto di voto non è un traguardo simbolico, ma un impegno permanente verso una democrazia più inclusiva e sostanziale”.

Redazione