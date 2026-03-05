La Sacra Sindone: confronto tra storia, scienza e teologia. Un’iniziativa di rilievo culturale dedicata a uno dei reperti più studiati e dibattuti della tradizione cristiana, avrà luogo sabato prossimo 7 marzo, alle ore 18.00, a Catania, nel Santuario San Michele Arcangelo ai Minoriti, in via Etnea 85.

La conferenza dal titolo “La Sacra Sindone: enigma della storia, sfida della scienza e provocazione all’intelligenza”, dedicata all’approfondimento storico, scientifico e teologico del Lenzuolo di lino usato per avvolgere il corpo di Gesù dopo la crocifissione, propone un confronto rigoroso e multidisciplinare.

Il dibattito, promosso dal comitato per i festeggiamenti agatini, sarà introdotto dal Presidente dell’Associazione Ex Alunni del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Attilio Cappellani e i saluti istituzionali del Sindaco Enrico Trantino, a testimonianza dell’attenzione della città verso iniziative di alto profilo culturale.

Interverranno Rosario Filippo Tomarchio, con una relazione sul contesto storico medievale della Sindone, e il prof. Francesco Franceschi, che affronterà l’ipotesi scientifica del cosiddetto “lampo di luce” nella formazione dell’immagine sindonica.

La lectio magistralis sarà affidata al prof. Bruno Barberis, tra i massimi studiosi internazionali della Sindone e già direttore scientifico del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino.

A conclusione dei lavori, interverrà Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, con una riflessione che collocherà il significato della Sindone nel cammino della Chiesa e nel percorso di fede della comunità.

Nel corso dell’evento sarà esposta una copia autentica della Sacra Sindone in grandezza naturale, per offrire ai partecipanti un supporto visivo all’approfondimento scientifico, ma anche un momento di contemplazione silenziosa e raccoglimento personale.

