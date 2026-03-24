“L’evoluzione del femminile nella maternità, tra biologia ed emozioni”, è il tema della conferenza organizzata dalla Fidapa di Belpasso (Catania), che si svolgerà Venerdì 27 marzo 2026 alle 18, presso l’Aula Consiliare del Comune etneo. “Un’importante occasione di approfondimento – dice la presidente del sodalizio, professoressa Barbara Crupi – su un tema centrale nella società contemporanea, nella quale si parlerà dell’evoluzione femminile nella maternità, tra biologia ed emozioni”.

“L’incontro – prosegue la presidente della Fidapa – si propone di esplorare la femminilità e la maternità come esperienze complesse, in cui si intrecciano dimensioni biologiche, emotive, psicologiche ed educative: in un contesto segnato da profondi cambiamenti culturali e sociali, il ruolo femminile si ridefinisce, con particolare attenzione al delicato periodo del post partum, come esigenza fondamentale per il benessere della madre e della famiglia”.

A moderare l’evento sarà la dott.ssa Ivana Genovese, che guiderà il dialogo tra le relatrici. Oltre alla presidente della Fidapa, interverranno la biologa Domenica Zappalà; la psicologa e psicoterapeuta Giusy Morabito; la pedagogista e ricercatrice Stefania Stella, e la puericultrice Dorothea Maccarrone.

Attraverso un approccio multidisciplinare, le professioniste offriranno una visione integrata dei cambiamenti psicofisici legati alla maternità, del ruolo delle emozioni e delle nuove sfide genitoriali. La serata sarà arricchita dalla partecipazione musicale di Elisa Caudullo e Daniele Motta, per un momento di condivisione e riflessione. L’iniziativa è rivolta a genitori, educatori, operatori del settore e a tutta la cittadinanza.

Redazione