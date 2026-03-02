Martedì 3 Marzo 2026, presso l’Aula Azzurra del Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di San Giovanni La Punta (Catania), si svolgerà un incontro che anticipa le celebrazioni per la Giornata Internazionale delle Donne dell’8 Marzo, nell’ambito del progetto “Cambia le tue stelle… le relazioni (s)corrette”, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemide di Catania.

“L’accento – dicono gli organizzatori – sarà non solo sulla memoria storica delle conquiste femminili, ma soprattutto sull’impegno attivo per le nuove generazioni nel riconoscere e prevenire ogni forma di violenza di genere”.

Organizzata dalle docenti Anna Giarratana e Lorena Bucolo e con il sostegno della Preside Carmela Maccarrone, questa giornata vede la collaborazione fattiva degli alunni della 5° B Scientifico del Majorana, che metteranno in scena delle mini performance con protagoniste alcune donne simbolo di coraggio e resilienza (Franca Viola, Frida Khalo, Samantha Cristoforetti ed Emmeline Pankhurst) inserite tra gli interventi dei numerosi ospiti.

Interverranno Debora Fisichella, Direttrice sanitaria del Centro Aura di Gravina di Catania, che si occuperà delle dinamiche psicologiche che intercorrono tra vittima e carnefice nella violenza di genere, Sergio Platania, sociologo, che analizzerà l’opportunità di attivare dei percorsi di educazione all’affettività nelle scuole, Emanuela Annita Scuderi, avvocato, che presenterà l’app “Donne in strada”, per migliorare la sicurezza femminile e creare una rete locale di supporto e benessere, Vera Squatrito, madre della giovane Giordana Distefano, vittima di femminicidio, che porterà la sua testimonianza e Anthea Dibenedetto, Vincenza Bifera e Domizia Platania del Centro antiviolenza Artemide di Catania, che presenteranno ed inaugureranno lo sportello psicologico di ascolto contro ogni forma di violenza all’interno della scuola, per il quale gli organizzatori dell’evento ringraziano anche il professor Giuseppe Pranio per il supporto logistico.

Una presenza importante sarà costituita dal Camper Rosa della Questura di Catania, che stazionerà nel parcheggio antistante, a disposizione degli alunni che vorranno avere maggiori informazioni sulle campagne di prevenzione sulla violenza di genere.

All’interno dell’aula, invece, sarà presente l’Ispettore Aprile Sodano De Rosa, della Divisione Anticrimine di Catania, che porrà l’accento sulla campagna Questo non è amore, che sensibilizza sul riconoscimento dei segnali che possono portare ad un rapporto di coppia “tossico” troppo spesso scambiato per amore vero.

Ospiti della mattinata il duo internazionale Bellamorea, formato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, che con il loro genere pop world girano il mondo portando la loro musica che mescola folk e impegno, e che presenteranno in anteprima la loro nuova canzone, dedicata proprio al tema spinoso della violenza contro le donne.

Ad aprire l’incontro il balletto delle alunne della scuola sulle note di Esibizionista di Annalisa, che reca in sé i temi che saranno sviluppati nel corso della mattinata, con coreografie di Michelangela Cristaldi.

Al termine sarà ancora la musica che farà da cornice, con una canzone di Levante dal titolo Tiki Bom Bom, un inno alla diversità, all’inclusione e alla libertà così come vorremmo che le donne tutte si sentissero, senza paure e senza condizionamenti.

