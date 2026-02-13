L’Assemblea dei soci del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia (FCS), riunitasi a Villa Di Bella, Terra di Bò, a Viagrande (Catania), ha confermato Cateno Piazza alla Presidenza del Coordinamento per il secondo biennio, rinnovando la fiducia nel percorso di consolidamento e crescita avviato negli ultimi anni.

Figura di riferimento nel panorama cinematografico regionale, fondatore e direttore del Catania Film Fest, Piazza ricopre inoltre, da novembre scorso, il ruolo di Presidente della CNA Cinema e Audiovisivo – sede di Catania, incarico che ne rafforza il profilo quale interlocutore qualificato tra il sistema dei festival, il comparto professionale dell’audiovisivo e il tessuto istituzionale ed economico del territorio. La sua riconferma alla guida del FCS si inserisce dunque in un quadro di crescente rappresentatività e di consolidamento del dialogo tra cultura, industria creativa e istituzioni.

Contestualmente, l’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo, che rappresenta in modo ampio e qualificato il panorama dei festival cinematografici siciliani: Ninni Panzera (Messina Opera Film Fest) – Vicepresidente Vicario, Andrea Inzerillo (Sicilia Queer Filmfest) – Vicepresidente e Segretario FCS, Marco Gallo (Cinema Ammare) – Tesoriere, Tiziana Spadaro (Versi di Luce) – Consigliera, Davide Catalano (Corti in Cortile) – Consigliere e Paola Catania (Efebo d’Oro Film Festival) – Consigliera.

Il rinnovo della Presidenza e degli organi direttivi si inserisce in una fase di piena maturità del Coordinamento, che nel biennio appena concluso ha rafforzato in modo significativo il proprio ruolo di piattaforma unitaria dei festival, rassegne e premi cinematografici attivi sul territorio siciliano, promuovendo il cinema come leva culturale, sociale ed economica per i territori.

Nel periodo 2024–2025 il FCS ha consolidato la propria funzione di interlocutore credibile nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali, partecipando a tavoli tecnici, avanzando proposte condivise su politiche culturali e strumenti di sostegno pubblico e promuovendo una visione di sistema capace di superare logiche frammentarie.

Un passaggio fondamentale di questo percorso è stato l’approvazione del primo Regolamento generale del FCS, che definisce requisiti culturali, organizzativi e professionali che qualificano i festival aderenti, introducendo parametri condivisi su identità artistica, struttura, programmazione, documentazione, relazioni istituzionali e qualità della gestione.

«Il lavoro svolto nel primo mandato – dichiara il Presidente Cateno Piazza – è stato il risultato di un impegno collettivo che ha permesso di far crescere il Coordinamento non solo come rete, ma come soggetto culturale riconoscibile. Il nuovo biennio sarà dedicato a rafforzare ulteriormente il riconoscimento istituzionale del sistema dei festival, a dare maggiore stabilità ai sostegni economici, ad ampliare le attività comuni e a sviluppare progettualità su formazione, inclusione, sostenibilità e innovazione. Tra le priorità del nuovo mandato figurano inoltre l’internazionalizzazione delle relazioni, il potenziamento delle azioni di comunicazione coordinata e il rafforzamento del ruolo dei festival come presìdi culturali permanenti nei territori».

Il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia riunisce realtà che, nel loro insieme, contribuiscono in modo determinante alla diffusione della cultura cinematografica, alla valorizzazione dei talenti e all’attrattività culturale dell’Isola, confermando il cinema come spazio di incontro, crescita e sviluppo.

I soci di FCS

Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival | Bagheria (PA)

Belpasso Film Fest | Belpasso (CT)

Catania Film Fest | Catania

Cinema Ammare | Agrigento

Corti in Cortile | Catania

Corto di Sera | Itala (ME)

Documentaria – Festival del Cinema Documentario| Noto (Sr)

Efebo D’Oro – Film Festival | Palermo

Festival del Film per Ragazzi | Giardini Naxos (ME)

Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico | Licodia Eubea (CT)

Fotogramma D’Oro | Messina

Horcynus Festival | Messina

Il Cineclub dei piccoli | Messina

Magma – Mostra di cinema breve | Acireale (CT)

Marefestival Salina Premio Troisi | Salina (ME)

Marzamemi Cinefest | Marzamemi (SR)

Messina Opera Film Festival | Messina

Milazzo Film Festival | Milazzo (ME)

Ortigia Film Festival | Siracusa

Rassegna Itinerante di Cinema d’Autore | Itinerante

Salina Doc Fest | Salina (ME)

SiciliAmbiente Film Festival | San Vito Lo Capo (TP)

Sicilia Queer filmfest | Palermo

Sole Luna Doc Film Festival| Palermo

Sorsi Corti | Palermo

State aKorti – Festival del cortometraggio umoristico | Viagrande (CT)

Un Mare di Cinema – Eolie in Video | Lipari (ME)

Versi di Luce – Festival di Cinema e Poesia | Modica (RG), Gela (CL)

Via dei corti – Festival indipendente di cinema breve | Gravina (CT)

Vision 2030 | Noto (SR)

Vittoria Peace Film Festival | Vittoria (RG)

