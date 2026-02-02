Arriva l’App gratuita del Comune di Catania per informarsi e vivere la città. “Un passo decisivo verso la digitalizzazione dei servizi al cittadino – afferma l’Amministrazione comunale – con il lancio della sua applicazione ufficiale, uno strumento moderno, intuitivo e gratuito, pensato per avvicinare l’Amministrazione a quanti vogliono scoprire e vivere la città”.

L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Enrico Trantino con l’assessore ai sistemi informativi Viviana Lombardo ed è stata realizzata con il coordinamento della Direzione Comunale diretta da Vincenzo Passanisi.

Con l’App del Comune di Catania, tutte le informazioni e i servizi comunali diventano accessibili, sempre e ovunque. Attraverso un’interfaccia semplice e immediata, l’app consente di restare aggiornati su news e comunicazioni istituzionali; scoprire eventi, mostre e iniziative culturali in programma; accedere ai principali servizi comunali online; inviare segnalazioni direttamente all’Amministrazione; consultare le informazioni sulla raccolta differenziata; ricevere bollettini di protezione civile e avvisi di pubblica utilità; esplorare contenuti utili per residenti e turisti.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Agata, Patrona di Catania, l’app si arricchisce di una sezione dedicata che permette di approfondire la storia e la devozione legata a Sant’Agata; consultare il programma completo delle celebrazioni religiose e degli eventi culturali; ottenere informazioni su trasporti, viabilità e suggerimenti pratici per vivere al meglio le festività agatine.

“A garantire la qualità e l’attualità dei contenuti – dice la nota – c’è una redazione dedicata, impegnata ogni giorno a mantenere l’app sempre utile e affidabile. L’App del Comune di Catania rappresenta molto più di un semplice strumento informativo: è un canale diretto di dialogo con l’Amministrazione, pensato per rendere la città più trasparente, accessibile e partecipata”.

Scarica l’app gratuitamente per dispositivi Android e iOS: https://catania.comune.digital/download

Nella foto: la nuova App del Comune di Catania

Redazione