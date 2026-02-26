A Belpasso (Catania) due agglomerati ubicati in periferia, il Villaggio del Pino e il Villaggio delle Ginestre, da decenni penalizzati per la mancanza di infrastrutture, saranno collegati da una strada che, in futuro, secondo il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Zitelli, che ha fatto finanziare l’opera, “dovrebbe creare un’azione di maggiore coesione col centro urbano”. Costo dell’intervento: 350 mila Euro.

Ad emanare il decreto relativo al finanziamento e alla liquidazione delle somme, il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana. A darne notizia lo stesso Zitelli, componente della Commissione Affari Istituzionali all’Assemblea regionale siciliana.

Era stato lo stesso parlamentare – si legge nella nota emanata dall’ufficio stampa del parlamentare dell’Ars – a proporre l’emendamento finanziario per il reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento degli interventi.

Il decreto, a firma del dirigente generale Salvatore Lizzio, dà il via libera all’erogazione del contributo già stanziato alla fine del 2024. “Si tratta – spiega Zitelli – di un traguardo di cui vado molto orgoglioso e che la comunità attendeva da tempo: ringrazio il parlamento siciliano per avere accolto e approvato la mia proposta”.

“L’obiettivo – aggiunge – è creare una reale interconnessione tra il centro e la periferia cittadina: non si tratta solo di un’infrastruttura pubblica, ma di un intervento finalizzato a determinare coesione sociale, miglioramento della qualità della vita e della mobilità”.

“Ringrazio – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – l’assessorato alla Mobilità e alle Infrastrutture guidato dall’onorevole Alessandro Aricò per avere compreso la necessità di un un’opera che contribuirà in maniera essenziale a potenziare e ottimizzare i collegamenti e la viabilità nel nostro territorio”.

