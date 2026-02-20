La questione via Roma di Belpasso non accenna a placarsi. I sei consiglieri dell’opposizione chiedono al presidente del Consiglio comunale Andrea Magrì una seduta “aperta” agli interventi dei cittadini per parlare del discusso restyling eseguito nella monumentale strada del centro storico della cittadina etnea.

Il lavoro – viene detto in città – presenta diverse criticità (dalle orlature delle basole che stanno causando non pochi problemi alle auto in transito, alla mancata riparazione delle stesse, fino agli avvallamenti presenti nel “manto” lavico, sui quali non si è intervenuti).

Questo giornale ne ha parlato diffusamente, ascoltando ultimamente anche la versione dell’architetto Giampiero D’Anna (direttore dei lavori e progettista) e del titolare dell’impresa “Eko Etna” Francesco Lo Re, con il sindaco Carlo Caputo che, contattato da noi, ha ritenuto di non rilasciare interviste.

I consiglieri di minoranza Carmelo Carciotto (primo firmatario), Mario Pulvirenti, Andrea Paparo, Stefano Toscano, Max Parasiliti e Salvo Licandri sollecitano la convocazione di questa seduta “aperta” dove, secondo quanto si legge nel documento, chiedono la presenza della Giunta municipale, del Responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice.

Adesso spetta al presidente del Consiglio comunale stabilire la data della seduta.

Redazione