Che peccato non potere pubblicare la foto di gruppo che ritrae il primo piano dei bambini dell’asilo “Giovanna Romeo Sava” di Belpasso (Catania) mentre trascorrono, felici, il giovedì di Carnevale al Club Progressista assieme a tanti altri coetanei che giocano con loro. Un vero peccato! Perché questi bambini dagli 8 ai 13 anni – che al “Sava” sono ricoverati per le tante problematicità che vivono le loro famiglie – sono di una bellezza straordinaria che merita un primo piano.

E però, ovvie ragioni di privacy, non possiamo raffigurare i loro occhi allegri, le loro espressioni gioiose, la loro reazione quando Zorro sguaina la sua spada o la fata dai capelli turchini tocca un oggetto con la sua bacchetta magica o Pinocchio vede il suo naso allungarsi mentre dice una bugia. Ci accontentiamo di una foto d’insieme che, comunque, racconta tante cose. Vestiti cuciti con semplicità, occhi neri verdi e azzurri, sorrisi profondi, frasi eternamente e meravigliosamente uguali, maestra-lo-fa-finire.

La poesia dell’infanzia, la magia del gioco, la fantasmagoria del carnevale pieno di colori e di scherzi e di risate che a quell’età diventa bellezza di vivere. Ecco, tutto questo e tantissimo altro si è vissuto ieri sera in questo sodalizio di via Roma, fondato oltre centotrenta anni fa. Sì, il giovedì di carnevale 2026 trascorso al Club Progressista di Belpasso è stato speciale, perché questi bambini lo ricorderanno per sempre.

“Il nostro Club – dice il presidente Biagio Lipera – ha sempre nutrito un grande affetto nei confronti di questa benefica istituzione che svolge una fondamentale funzione in tema di assistenza e di accoglienza di minori che versano in situazioni di disagio. Esprimo soddisfazione per l’ evento particolarmente divertente, gioioso ed allegro curato in ogni dettaglio. Abbiamo condiviso l’entusiasmo e la gioia di questi bambini che sono stati graditi ospiti. Per il nostro Club è stata un’occasione speciale: la loro partecipazione è stata per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione per avere concesso loro un momento di svago e di felicità che traspariva dai loro volti. Una serata indimenticabile, una festa magnifica apprezzata dai piccoli ospiti e dai loro accompagnatori” .

Felice anche Carmelo Signorello, presidente della Fondazione Giovanna Romeo Sava: “Voglio ringraziare il Presidente, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e a tutti i Signori Soci del Club Progressista per l’affetto con il quale hanno accolto i bambini della nostra comunità nella serata del giovedì grasso di questo carnevale .I bambini si sono divertiti tantissimo e voglio esprimere tutta la mia gratitudine per la bella festa che il Club ha voluto regalare loro”.

Nella foto: uno scatto d’insieme sui bambini che frequentano l’asilo “Sava” di Belpasso (Catania), mentre trascorrono il giovedì di carnevale al Club Progressista

Luciano Mirone