Dopo il grave incidente che lunedì scorso ha coinvolto un operaio interinale della Ergon di Belpasso (Catania), che tuttora versa in stato critico, la Filcams Cgil di Catania comunica che venerdì 20 febbraio, dalle 11 alle 15, si terrà un sit-in con assemblea dei lavoratori negli spazi antistanti il magazzino Ergon, in Contrada Piraino.

Una mobilitazione decisa dal sindacato dopo l’incidente di cui è rimasto vittima il dipendente, caduto da un cestello sospeso su un muletto all’interno della struttura. “L’episodio – speiga la Cgil di Catania – riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza del sito, più volte denunciate nel corso degli anni dal sindacato e formalmente segnalate agli enti competenti, tra cui l’ASP e lo SPRESAL”.

“La sicurezza sul lavoro – proseguono i rappresentanti del sindacato – non può essere considerata un elemento secondario né rimandabile. Occorrono interventi immediati e verifiche rigorose affinché siano garantite condizioni di lavoro realmente sicure per tutti. La Filcams Cgil continuerà a vigilare e a sostenere le lavoratrici e i lavoratori finché non saranno adottate misure concrete e strutturali”.

