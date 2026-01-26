A CORREDO DI SEI ARTICOLI SUL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA, QUESTA TESTATA HA PUBBLICATO UNA FOTO (ESISTENTE SU INTERNET DA TEMPI PRECEDENTI), DI CUI PER MERA SVISTA, DATA LA FRETTA CON CUI FACCIAMO IL QUOTIDIANO, NON ABBIAMO MAI PUBBLICATO IL NOME DELL’AUTORE: LO STUDIO “ARCHDELTA” S.N.C. DI FELICE PATACCA, SERVIZI PER L’ARCHITETTURA, CON SEDE LEGALE IN ROMA IN VIA CORVISIERI N. 13. OLTRE AD ESSERE IL TITOLARE DELLO STUDIO, IL DOTT. PATACCA E’ ANCHE L’AUTORE DEL MODELLO IN SCALA DEL PONTE, DI CUI GENERICAMENTE ABBIAMO PARLATO DI “PLASTICO DEL PROGETTO”, COSA DI CUI, ANCHE IN QUESTO CASO, CI PRENDIAMO LA RESPONSABILITA’. PER QUESTE RAGIONI, CI SCUSIAMO CON L’INTERESSATO E CON IL SUO STUDIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLA FOTO, DI CUI GARANTIAMO LA RIMOZIONE IMMEDIATA DAGLI ARTICOLI INTERESSATI, E IL NOSTRO IMPEGNO AD EVITARE OGNI PUBBLICAZIONE IN FUTURO.
Nella foto: un’immagine dello Stretto di Messina
Redazione
Leave A Comment