“Ci lascia Mister Turi Distefano, un uomo vero, un professionista eccezionale, un amico insostituibile. Molti lo ricordano ‘dentro uno spogliatoio, con l’odore dell’erba e dei tacchetti”. Sono in tanti, da ieri, a esprimere cordoglio e commozione per la scomparsa dell’allenatore Turi Distefano (tante le panchine siciliane su cui è stato seduto, ultimamente era osservatore per conto del Torino), “figura di altissimo profilo umano, culturale e professionale, sempre vicino allo sport”: fra questi l’Unione stampa sportiva italiana (Ussi Sicilia) che con questa nota ha inteso ricordare un tecnico che ha lasciato un ricordo indelebile su tanti calciatori e dirigenti dell’Isola che sono stati con lui.

“Turi Distefano – scrive l’Ussi Sicilia – era un punto di riferimento per molti e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. Le condoglianze e i messaggi di affetto continuano ad arrivare da ogni parte, a testimoniare la stima e l’affetto che lo circondavano”.

Questi alcuni messaggi: “Caro Turi, sei volato via con il garbo, la gentilezza e il silenzio che ti contraddistingueva”. “Un uomo di quelli rari, che non alzava la voce ma parlava con l’esempio. Le sue parole univano, insegnavano, non giudicavano”. “Grazie per i consigli, l’umiltà, il sacrificio e la saggezza che hai lasciato a tutti noi”. “Ci lascia un uomo vero, un allenatore leggendario, un amico insostituibile”. “Caro Turi, sei volato via troppo presto, ma il tuo esempio rimarrà inciso nel cuore di chi ti ha conosciuto. Le tue parole erano pietre miliari, i tuoi gesti insegnamenti. Hai scritto pagine di sport e umanità, con umiltà e grandezza”.

“La sua eredità rimane – aggiunge l’Unione stampa sportiva italiana -. La tua saggezza, la tua classe e la tua passione rimarranno con noi”.

