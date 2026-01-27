“Dall’Ars mandiamo un messaggio chiaro al governo Meloni: per la Sicilia il Ponte sullo Stretto non è una priorità. L’ordine del giorno presentato dalle opposizioni e approvato dall’Ars, con il quale si impegna il governo regionale a dirottare verso i territori e le popolazioni colpite dagli eventi climatici e ambientali cinque miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione destinati al Ponte, indica un percorso che il governo regionale e il governo nazionale non potranno e non dovranno ignorare”.

Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito dell’Odg presentato da Cateno De Luca (Sud chiama Nord) e sostenuto dal gruppo Pd e dalle opposizioni, approvato con voto segreto al termine della seduta di oggi.

Nella foto: una manifestazione contro il Ponte sullo Stretto di Messina

Redazione