Un centinaio di Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il 12^ Nucleo Elicotteri di Catania, il Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) e la Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” – stanno dando esecuzione, già dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, “acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti” e “furto aggravato in concorso”.

L’attività d’indagine ha consentito definire la struttura dell’associazione, operante a Randazzo (Catania) e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio ed individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Nella foto: un fermo immagine che documenta il traffico di stupefacenti a Randazzo (Catania) individuato dai Carabinieri

