Il Pd di Paternò (Catania), dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, lancia un appello alle forze progressiste affinché si formi una coalizione credibile per il futuro della città. In una nota inviata dal segretario cittadino Salvatore Leonardi a L’Informazione, il Circolo del Partito democratico chiama a raccolta le persone che hanno a cuore i destini della comunità per fare fronte comune per una “nuova primavera”.

“Sono passati due mesi dallo scioglimento del comune di Paternò – si legge nel comunicato – e, dopo una iniziale presa di coscienza, pare (almeno pubblicamente) che si viva una fase di eccessivo ‘silenzio’. È indubbio che questo ‘silenzio’ possa essere anche riflessione, ma ciò che anima una comunità e la sua democrazia, è un dibattito pubblico schietto e trasparente”.

“I commissari – seguita la nota – stanno provando a svolgere il proprio ruolo di risanamento e solo alla fine vedremo con quali effetti. La città, però, ha bisogno di una guida politica, sente forte l’esigenza di un’alternativa, che sia un’alternativa di donne e uomini ma soprattutto di progetto”.

“Bisogna costruire – scrive il Partito democratico di Paternò – le condizioni per un percorso che ci porti alla definizione di un’idea di città: scrivere un programma che ci consenta di risolvere i problemi più urgenti ed avere una visione di lungo respiro e di lunga lena”.

“Noi, come Partito Democratico – spiega la nota – sentiamo forte questo assillo e questa responsabilità. Siamo convinti che solo la costruzione di un fronte unitario del campo progressista, che si apra a tutta la città, alla società civile, alle risorse più attive del mondo cattolico, al mondo associativo, possa essere in grado di risollevare le sorti di Paternò”.

“Per queste ragioni – conclude l’appello – siamo qui a chiedere, pubblicamente, la costruzione di un tavolo del fronte progressista. Rivolgendoci in primo luogo al Movimento cinque stelle e all’Alleanza Verdi-Sinistra italiana. Crediamo non ci sia più tempo da perdere: il nostro tempo è ora”.

Nella foto: il castello Normanno di Paternò (Catania)

Redazione