In uno dei luoghi più “sensibili” della Sicilia dal punto di vista agricolo – la Valle del Simeto, tra i territori di Paternò, Belpasso, Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, ed alcuni comuni della provincia di Enna -, dove le multinazionali hanno messo gli occhi e le mani su estesi appezzamenti, Venerdì 23 Gennaio 2026, alle 16, presso il Museo della civiltà contadina (ex Macello) di Paternò, si svolgerà il convegno sul tema “Comunità Energetiche per condividere energia rinnovabile e solidale: per un manifesto sui modelli solidali di gestione e condivisione dell’energia in Sicilia”.

L’evento conclude il progetto “SCER – Condividere energia rinnovabile e solidale”, sostenuto con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, che vede capofila il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto e realizzato in collaborazione con tre Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) già avviate sul territorio: CER Simeto, CER Stella Aragona e CER Etna.

“L’obiettivo del progetto – scrivono gli organizzatori – è stato consolidare un modello di welfare energetico bottom-up, basato sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese per la produzione e condivisione di energia rinnovabile, migliorando le condizioni ambientali, sociali ed economiche del territorio e favorendo la transizione ecologica e l’autonomia energetica locale”.

“Proprio questo modello – proseguono – sarà il protagonista del convegno del 23 gennaio in cui le Comunità Energetiche Siciliane si incontreranno per avviare un dialogo con la Regione Siciliana, condividendo un documento programmatico da consegnare alle istituzioni e approfondendo strumenti possibili ed esperienze virtuose di co-progettazione delle politiche pubbliche di settore”.

Ampio il parterre di soggetti che si confronteranno sul tema: associazioni, cittadini, Comunità Energetiche, istituzioni comunali e regionali, l’Arcidiocesi di Catania, il Forum del Terzo Settore e tanti altri.

Particolarmente preziosi saranno i contributi sui modelli che nel territorio nazionale hanno avuto successo nell’approccio solidale delle Comunità Energetiche dei territori: interverranno dirigenti del Comune di Roma, presidenti di CER del territorio nazionali, esponenti di Legambiente, della Rete Nazionale Agenzie Energetiche Locali e tanti altri.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili – dichiara Carmelo Caruso, animatore del progetto e socio del Presidio partecipativo – rappresentano oggi un importante ed efficace strumento per contrastare la povertà energetica, promuovere la coesione sociale e creare nuove opportunità di crescita e sviluppo del nostro territorio. Ci sembrava importante – aggiunge Caruso – concludere il progetto con un momento di confronto e networking tra le esperienze dal basso e a vocazione solidale tra le realtà locali e quelle sviluppatesi in tutta Italia, lanciando una piattaforma di dialogo e cooperazione con le istituzioni finalizzata alla co-progettazione delle politiche energetiche pubbliche”.

A partire dalle 10:30, invece, si svolgeranno workshop formativi a cura della CER Etna ETS per gli studenti degli istituti “F. Redi” ed “Endofap”, dedicati alle tecnologie energetiche e alla conoscenza del territorio, con focus su sostenibilità, risparmio energetico e fonti rinnovabili (fotovoltaico, accumulo, agrovoltaico, geotermia e mini idrico).

Quello che segue, il programma dei lavori:

Comunità Energetiche: per condividere energia rinnovabile e solidale

Mattina

11:00 – 16:00 attività formative con istituto REDI, ENDOFAP ed altri, presso il Macello

● 11:00 – 12:00 Fotovoltaico e sistemi di accumulo

● 12:00 – 13:00 Agrovoltaico

● 13:00 – 14:00 pranzo per gli studenti

● 14:00 – 15:00 geotermia

● 15:00 – 16:00 mini-idrico

Pomeriggio – convegno

Moderatore:

● Salvatore Raciti

16:00 – Saluti istituzionali

● Francesco Colianni, Assessore Regionale all’Energia;

● Dario Tamburrano, deputato europeo e membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia

● Commissione Prefettizia del Comune di Paternò;

● Carlo Caputo, Sindaco di Belpasso;

● Antonino Caruso, Sindaco di Ragalna;

● Giovanni Buttò, Sindaco di Santa Maria di Licodia;

● S. E. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania;

● Giuseppe Montemagno, portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia;

● Dario Gulisano, portavoce del Forum del Terzo Settore Catania;

● David Mascali, presidente del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto;

● Francesco Muzzicato, presidente CER Etna ETS;

● Francesco Di Perna, presidente CER Simeto ETS;

● Daniele Motta, presidente CER Stella Aragona ETS;

● Salvatore Raciti, presidente FederCER Mediterraneo ETS.

16:20 – Progetto “SCER – Condividere energia rinnovabile e solidale”

● Carmelo Caruso, coordinatore progetto “SCER”

16:25 – Comunità Energetiche in Sicilia

● David Mascali: analisi della trasformazione sul piano energetico, negli ultimi anni, del territorio della Valle del Simeto e dei benefici prodotti per la comunità, dalla nascita delle Comunità Energetiche dal basso a i mega impianti fotovoltaici;

● Don Alfio Carbonaro: obiettivi e strumenti dell’Arcidiocesi di Catania per l’attuazione del Vademecum CEI per le Comunità Energetiche Rinnovabili da parte degli Enti Religiosi sui territori;

● Antonino Maggio (già Dirigente del Servizio R.U.N.T.S. della Regione siciliana: le Comunità energetiche rinnovabili solidali e l’esperienza siciliana

● Francesco Muzzicato: il valore sociale dell’esperienza delle Comunità energetiche rinnovabili;

● Giuseppe Montemagno: il contributo del Terzo Settore per la tradizione e la democrazia energetica;

16:45 – Tavola rotonda: Comunità Energetiche in Italia – studi e casi di successo

● Il caso della Valle del Simeto, dai protocolli di intesa agli investimenti per gli impianti comuni,

● Francesco Muzzicato (CER Etna ETS),

● Giuseppe Carciotto (CER Etna ETS),

● Salvatore Raciti (FederCER Medirerraneo ETS),

● Irene Del Campo (Banca Agricola Popolare di Sicilia),

● Luigi Grasso (Datanetwork),

● Focus sui dati sulla povertà energetica in Sicilia e in Italia ed esperienze virtuose di formazione sull’uso consapevole dell’energia

● Silvia Pedrotti (responsabile della Fondazione Banco dell’Energia);

● Il Caso Roma Capitale, le esperienze del Comune di Roma e della CER “Le Vele”, prima Comunità Energetica Rinnovabile e solidale romana:

● Edoardo Zanchini (direttore ufficio clima del comune di Roma),

● Saveria Dandini De Sylva (presidente CER “Le Vele”);

● Il Caso della CER Napoli Est, genesi della comunità, aspetti sociali e vantaggi per i soggetti più svantaggiati:

● Serena Gucci,

● Maria Teresa Imparato

● Esperienze di democrazia energetica e di partecipazione per una transizione giusta

● Sara Capuzzo (Direttrice, Responsabile Area Innovazione, Advocacy e Progetti UE di ènostra)

● Report CER 2025 di Legambiente ed il manifesto delle comunità energetiche rinnovabili e solidali

● Katiuscia Eroe (responsabile Energia di Legambiente nazionale);

● Sinergie possibili con le amministrazioni pubbliche per l’analisi e la co-progettazione delle politiche pubbliche di settore, l’esperienza delle agenzie energetiche:

Benedetta Brighenti (direttrice generale della Rete Nazionale Agenzie Energetiche Locali e presidente dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile);

18:00 – condivisione di un documento condiviso delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali Siciliane

19:00 – conclusioni:

● Prospettive future per la regione Siciliana

● Giuseppe Compagnone (consulente Assessore Regionale Energia): prospettive future per le CER Siciliane;

● Antonino Maggio (esperto nel Terzo Settore e amministrazione condivisa): le CER solidali come esempio di amministrazione condivisa;

● Giuseppe Montemagno (portavoce Forum Terzo Settore Sicilia);

● Prof. Avv. Cristiano Bevilacqua (Osservatorio Giuridico CESI): CER solidali e pubblica amministrazione: aspetti giuridici;

● Legambiente Sicilia

● Prossimi passi sul documento condiviso, ringraziamenti e saluti:

● David Mascali (presidente del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto).

