Su di lui Leonardo Sciascia scrisse parole bellissime. Nino Cordio. Nino Cordio è stato un grande artista, apprezzato in Italia e all’estero, perché era capace di spaziare dalla pittura alla scultura, fino alle acqueforti. Oggi il figlio Francesco, regista cinematografico, gli rende il giusto omaggio con il docufilm Misteriosamente inventato, che racconta la sua storia. L’opera verrà presentata a Catania domenica 25 Gennaio, alle 16, e lunedì 26 Gennaio, alle 20.45, al cinema King Multisala, in Via Antonio De Curtis 14. Una proiezione che sarà preceduta da un incontro con l’attore Ivan Giambirtone (che interpreta la parte del protagonista), con il regista del film, e da un piccolo live musicale con il cantautore catanese Cordio.

Nato nel 1937 a Santa Ninfa in provincia di Trapani, Nino Cordio ha goduto della stima di straordinarie personalità come Andrea Camilleri, Carlo Levi, Enzo Siciliano e Renato Guttuso (tanto per citarne alcune).

Leonardo Sciascia, scrivendo di lui, coniò le parole che danno il titolo al docufilm: “Misteriosamente inventato”, spiegando il significato nelle righe successive: “C’è qualcosa di misterioso, e misteriosamente inventato, nelle sue acqueforti”. E poi: “Un genere nuovo e suo. A voler dare delle impressioni, si direbbe che vi presiede la notte: che i paesaggi, gli alberi, le nature vive e morte trovino in sé, immersi nell’oscurità della notte, delle scorie di luce…”

Scritto dal drammaturgo e regista Francesco Suriano, e interpretato dall’attore catanese Ivan Giambirtone, noto per aver partecipato a una serie di film e serie-tv celeberrime tra cui La mafia uccide solo d’estate (2016), L’ora legale (2017), Leonora addio (2020), oltre alle due stagioni di The Bad Guy (2021/2023), Misteriosamente inventato evidenzia il valore culturale dell’attività condotta dall’artista di Santa Ninfa sia in ambito artistico che in quello didattico, sottolineandone il forte impegno civile e sociale.

Presentato al festival di Modica, Versi di Luce, dove vince il premio come miglior film nella sezione “Feature film”, Misteriosamente inventato è diretto da Francesco Cordio, regista e autore romano, attivo nel cinema documentario, nella televisione e nella comunicazione audiovisiva. Tra i suoi ultimi lavori si ricordano Maestro – il calcio a colori di Tommaso Maestrelli (2024) scritto e diretto con Alberto Manni e presentato alla Festa del Cinema di Roma; e Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta (2025), presentato in anteprima al Bif&st Bari International Film Festival, che racconta la storia personale e comune dei tre musicisti.

