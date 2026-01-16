I magistrati Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo incontrano gli studenti di alcune scuole superiori e dell’Università di Catania, per dialogare, sul tema, “Contrasto al sistema mafioso per tutelare libertà e democrazia”.

L’evento si svolgerà Lunedì 19 Gennaio 2026, dalle ore 10,30, presso il Cine-Teatro ABC di Catania. Saranno presenti, tra gli altri, studenti degli istituti “Convitto Cutelli”, “Nicola Spedalieri”, Giovan Battista Vaccarini”, “Lombardo Radice” e “Galileo Galilei”.

È prevista la presenza di rappresentanti della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, oltre a esponenti della stampa.

L’incontro è organizzato dall’associazione “Antimafia e Legalità”, in collaborazione con l’associazione “ASAAE” (Associazione Antiusura e Antiestorsione Etnea).

Nella foto: i magistrati Nino Di Matteo e Sebastiano Ardita

Redazione