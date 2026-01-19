“In considerazione delle previsioni meteo della Protezione Civile Regionale per la giornata di oggi 19 e di domani martedì 20 gennaio, che indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge intense venti di burrasca e sensibile calo delle temperature, l’Amministrazione Comunale, su disposizione del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore ai servizi sociali Serena Spoto, ha attivato anche un piano straordinario di accoglienza rivolto alle persone senza dimora al fine di garantire riparo e assistenza”.

Lo spiega l’Amministrazione comunale etnea mediante una nota diffusa agli organi di stampa.

“Sono stati resi disponibili posti letto – dice il documento – presso la struttura di via Eredia e altri in quella di via Stazione. Nel complesso Le Ciminiere, inoltre, è stato allestito il Padiglione F1 per ampliare ulteriormente la capacità di accoglienza e non lasciare nessuno esposto al freddo”.

I servizi sociali rivolgono un appello alle associazioni del Terzo Settore e al volontariato affinché collaborino alla diffusione delle informazioni e alla segnalazione delle situazioni di maggiore fragilità indirizzando le persone verso i dormitori attivati. Per segnalazioni urgenti è possibile contattare il numero 347 7792652.

Nella foto: un rifugio predisposto dal Comune di Catania per i “senza fissa dimora”

Redazione