“Servono riforme strutturali, non annunci”. Con questo slogan domani, sabato 31 gennaio 2026, a partire dalle 8,30 davanti al Palazzo di Giustizia di Catania, la Fp Cgil ha promosso il sit-in in occasione dell’inaugurazione dell’ anno giudiziario, per rivendicare una riforma della giustizia “realmente efficace e sostenibile”.

La mobilitazione rilancia l’esigenza di alcune scelte strutturali: riduzione dei tempi dei processi, sedi adeguate e sicure, assunzioni in tutti i dipartimenti e valorizzazione del personale.

Elemento centrale della piattaforma è “la stabilizzazione dei 12 mila lavoratori precari del PNRR, risorsa ormai indispensabile per il funzionamento degli uffici giudiziari e per garantire continuità e qualità del servizio pubblico”.

Accanto alle risorse umane, la FP CGIL Catania sottolinea “l’urgenza di un reale investimento in innovazione tecnologica e infrastrutturale, con sistemi informatici aggiornati e reti adeguate ai carichi di lavoro”.

Nella foto: il Palazzo di giustizia di Catania

Redazione