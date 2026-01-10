Il sindaco di Carlentini (Siracusa) Giuseppe Stefio ha ricevuto un bossolo in una busta e delle minacce rivolte alla sua famiglia. Una denuncia, la sua, che viene segnalata a L’Informazione dal segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, mobilitatosi stamani con questa nota per esprimere solidarietà al primo cittadino del centro siracusano: “Un gravissimo atto intimidatorio che non può passare sotto silenzio”. Questo ilo commento a caldo di Barbagallo.

“Oltre a esprimere solidarietà e vicinanza a Giuseppe Stefio e alla sua famiglia – afferma il segretario del Pd Sicilia -, ci auguriamo che forze dell’ordine e magistratura riescano ad individuare al più presto i responsabili, assicurandoli alla giustizia”.

“La battaglia contro ogni forma di illegalità che contraddistigue Stefio – aggiunge Barbagallo – non arretrerà di un solo passo e troverà il sostegno pieno e rinnovato da parte di tutto il Partito Democratico”.

Nella foto: Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini (Siracusa)

