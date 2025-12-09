Una Rassegna che toccherà i variegati punti dell’arte – libri, musica, teatro, pittura e immagini – che daranno vita a Sinfonie d’Inverno, una serie di eventi organizzati a Belpasso (Catania) da L’Informazione. Sette appuntamenti – curati dal direttore del giornale, Luciano Mirone – che si svolgeranno da dicembre 2025 a febbraio 2026 in alcuni dei luoghi più belli e significativi della città: dal Club Progressista al Circolo Operai, dalla Biblioteca comunale “Roberto Sava” al Centro culturale “Risvegli”.

Inaugurazione Mercoledì 10 Dicembre 2025, alle 18,30, presso la Biblioteca comunale “Roberto Sava”, col libro di Attilio Bolzoni, Immortali (Fuori scena editore), in cui il giornalista di “Repubblica”, oggi approdato a “Domani”, fa una lucida analisi sugli “eterni capi” che dominano la politica siciliana da trent’anni (da Tangentopoli alle stragi di Capaci e di via D’Amelio).

Venerdì 19 Dicembre, alle 18, nei saloni del Club Progressista, sarà ricordato il Maestro Pippo Caruso (a novant’anni dalla sua nascita), celeberrimo direttore d’orchestra della Rai e protagonista, assieme a Pippo Baudo, di tantissime trasmissioni di successo, da “Domenica In” a “Fantastico”, attraverso le immagini, le musiche, il ricordo del figlio Tony e di tante altre persone che descriveranno i momenti più salienti e significativi della sua vita.

Sabato 10 Gennaio 2026, alle 18, presso il Centro culturale “Risvegli” del Maestro Pippo Ragonesi (una galleria d’arte permanente da visitare prima e dopo l’evento), si svolgerà il Concerto-spettacolo “In tempo per sognare”, con Antonella Rapisarda (voce), Sergio Giuffrida (chitarra) e Silvana Ranza (voce narrante), durante il quale sarà presentato l’ultimo Cd del gruppo.

Sabato 24 Gennaio (ore 18), presentazione della graphic novel di Nicholas Ciuferri e Francesco Carlini, “Angelo D’Arrigo. L’uomo che volava nel vento” (Becco giallo editore). Illustra il libro Laura Mancuso, moglie del grande deltaplanista perito in un incidente, che ha dedicato la sua vita ad insegnare, a tantissime specie di uccelli, la rotta giusta per le loro migrazioni.

Sabato 7 febbraio (ore 18) al Club Progressista, ricordo di un altro grande belpassese, protagonista di successi in Italia e all’estero, il commediografo Antonino Russo Giusti (a centocinquant’anni dalla mascita), autore di opere come “Gatta ci cova” e “L’eredità dello zio canonico” rappresentate dai grandi interpreti del teatro siciliano come Angelo Musco, Turi Ferro, Michele Abruzzo, Umberto Spadaro, Tuccio Musumeci, Enrico Guarneri e Pippo Pattavina. Protagonista della serata l’attore Nino Signorello.

Sabato 21 Febbraio, la scrittrice Elvira Seminara (reduce dal successo del volume su Franco Battiato e la Sicilia) presenterà il suo nuovo libro fresco di stampa per i tipi dell’editore Einaudi, “Lunario delle notti insonni”. Appuntamento presso la Biblioteca comunale “Roberto Sava” alle ore 18.

Infine Venerdì 27 Febbraio (ore 18), sempre presso la Biblioteca municipale, l’ex magistrato Antonio Ingroia, pubblico ministero del processo Trattativa, presenterà il suo nuovo volume “Traditi” (edito da Piemme).

L’Informazione ringrazia Valentina Lipera per aver messo a disposizione il suo talento grafico per la bella locandina, il Comune di Belpasso, il Club Progressista, il Circolo Operai e il Centro culturale “Risvegli” per la disponibilità nel concedere i loro locali.

Ed inoltre i seguenti imprenditori per aver creduto nella cultura e nell’arte: “Pennisi” prodotti dolciari (Belpasso), Ristorante pizzeria “Feudo delizia” (Belpasso), Macelleria “La Chianca” (Belpasso), “Pecorino” arredamenti (Belpasso), Pasticceria Fratelli Gangi (Bronte), Arte “Petra” di Nicola Dell’Erba (Bronte), “Rosemary Pub (Belpasso-Nicolosi), Sara Assicurazioni di Massimo Massara (Belpasso), Pappalardo Costruzioni (Pedara), Beef Market Carni pregiate (Catania), Pizzeria “Zampanò” (Belpasso), Cannolificio “Mongibello (Belpasso), B&B “La suite del vulcano” (Belpasso).

