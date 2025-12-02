Si infiamma il dibattito all’Assemblea regionale siciliana (Ars) in vista della votazione sulla mozione di sfiducia che i gruppi Progressisti che siedono fra i banchi dell’opposizione hanno presentato nei giorni scorsi. Un clima reso incandescente nelle ultime ore per la richiesta di processo per il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, accusato dai magistrati di Palermo di corruzione e peculato. Quelle che seguono le posizioni della Lega, del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico.

LA LEGA. “Questa mozione nasce debole nella forma e inconsistente nella sostanza”, dice Salvo Geraci, capogruppo della Lega. “È un documento che mescola fatti giudiziari, valutazioni politiche, opinioni personali, trasformando l’Aula in un tribunale immaginario. C’è una verità che questa mozione non osa guardare negli occhi: la Sicilia cresce, e lo certificano gli organismi indipendenti. La Banca d’Italia, nel suo ultimo rapporto regionale, ha rilevato che l’economia siciliana cresce più della media nazionale, trainata da investimenti pubblici e privati, turismo e infrastrutture. Lo confermano anche Unioncamere, Svimez, e i principali centri studi economici. Qui oggi non si discute il fallimento di un governo, ma il fallimento dell’opposizione nel proporre un’alternativa. Con il Governo Schifani è stato avviato un percorso di crescita senza precedenti”.

La Regione – seguita l’esponente leghista – che per anni è stata simbolo di squilibrio oggi è tornata su un percorso di stabilità finanziaria. Nel rendiconto generale 2024, la Regione ha infatti azzerato il disavanzo e per la prima volta ha registrato un avanzo di amministrazione positivo pari a 2,15 miliardi di euro. Si tratta di un risultato importantissimo: basti pensare che nel 2015, anno in cui la Regione ha iniziato ad applicare il decreto legislativo 118, il disavanzo aveva raggiunto i 6,192 miliardi di euro e che alla fine del 2022 il disavanzo era ancora pari a 4 miliardi.In questa mozione c’è solo un atto dall’esito scontato, scritto non per aprire una crisi politica – che non esiste – ma per mettere in scena un esercizio di propaganda”.

“Il Governo – dice ancora Geraci – non è disposto a sottostare alle illazioni di un’opposizione che cerca fuori dalle azioni politiche e di governo di mettere in atto una campagna denigratoria. Le azioni dei singoli e le azioni svolte nell’esercizio delle proprie funzioni devono rimanere due cose distinte. il garantismo non è una spilletta da indossare col “vestito buono” nei giorni di festa, è asse portante delle democrazie liberali, principio fondamentale della Costituzione repubblicana, non è, come recita la mozione di sfiducia che stiamo discutendo quest’oggi, un “motivo per giustificare l’assenza di iniziative politiche” a scapito di soggetti che hanno ricevuto un mandato elettorale dai cittadini siciliani.In questa mozione c’è solo il tentativo, neanche troppo velato, di usare indagini giudiziarie come grimaldello per ribaltare ciò che i siciliani hanno scelto con il voto. E qui sta il vero punto politico – conclude il capogruppo leghista -: la mozione tenta di sostituire la volontà popolare con un meccanismo giustizialista che non appartiene alla nostra tradizione democratica”.

IL M5S. “Presidente Schifani dato che nelle scorse settimane ci ha regalato un codice parlamentare, le faccio io adesso dono di un libro che le sarà certamente d’aiuto per imparare da colui che è stato davvero un grande presidente della Regione e che ha onorato la Sicilia e i siciliani, ovvero Piersanti Mattarella”. A dichiararlo è stato il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che, intervenendo a Sala d’Ercole a sostegno della mozione di sfiducia proposta proprio dal Movimento 5 Stelle e dalle forze di opposizione, ha regalato il libro “Piersanti Mattarella scritti e discorsi” al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Nei suoi 7 minuti di intervento, l’on. Di Paola ha ripercorso la gestione “fallimentare” del presidente Schifani e della sua maggioranza. “Presidente Schifani – ha detto Di Paola – lei è già stato sfiduciato dalla sua stessa maggioranza e oggi abbia un sussulto di orgoglio, non legga il discorso che ha preparato ma si dimetta e solo così facendo, lascerà un ricordo positivo ai siciliani che la conoscono solo per gli scandali del suo governo e dei partiti che la sostengono”.

Sempre per il movimento di Giuseppe Conte, è intervenuto il capogruppo Antonio De Luca: “La richiesta di rinvio a giudizio per Galvagno – dice De Luca – è l’ennesima tegola per Schifani e per una maggioranza ormai delegittimata dagli scandali in serie. Se Galvagno dovesse andare a processo dovrebbe dimettersi per tutelare l’immagine sempre più compromessa del Parlamento, ma già ora dovrebbe fare una seria riflessione e fare un passo indietro”.

IL PD. “La mozione di sfiducia presentata dalle forze politiche di opposizione rappresenta un confine netto: oggi tutti siamo chiamati a metterci la faccia. Con questo voto sulla sfiducia i siciliani sapranno chi continua a sostenere questo esecutivo e chi, invece, vuole davvero voltare pagina”. Così Michele Catanzaro, capogruppo del PD. “Al di là dell’esito della votazione, – ha aggiunto – è evidente che questo governo ha già esaurito ogni ragione politica per restare in carica: non ha fallito soltanto qui dentro, in quest’Aula parlamentare, ma ha fallito soprattutto fuori, tra la gente, tra quei siciliani che ancora una volta sono stati mortificati da chi avrebbe dovuto rappresentarli”.

“Un governo – affonda Catanzaro – che, di fatto, non c’è più, perché sostenuto da una maggioranza ormai divisa, segnata da conflitti interni fra i partiti e persino all’interno degli stessi partiti. I fallimenti sono sotto gli occhi di tutti: dalla sanità all’utilizzo delle risorse europee, dall’agricoltura alle misure insufficienti contro la persistente disoccupazione giovanile, per non parlare del panorama che si è svelato con gli ultimi fatti di cronaca ampiamente prevedibile a dispetto di sbandierate redenzioni poco credibili. È il momento di scegliere – conclude iol capogruppo del Partito democratico – mostrando con chiarezza chi è complice di questo governo. Noi ci proponiamo di restituire alla Sicilia un governo capace di affrontare le sfide che questo centrodestra ha lasciato irrisolte”.

Nella foto: il presidente della Regione, Renato Schifani

Redazione