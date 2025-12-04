“Vogliamo una musica che non si omologhi. Questa la nostra sfida più grande”. A dirlo è Giovanni Doro, uno dei componenti del gruppo Talè Cu Sona, complesso musicale del profondo Sud, Sicilia arcaica, Leonforte, provincia di Enna, terra di contadini e di emigrazione. “Sì, vogliamo una musica strettamente popolare e inedita, che dal punto di vista verbale e musicale non appartenga ad alcun tipo di ‘moda”.

Giovanni parla con passione di questa band nata nel 2022 come associazione che intende riscoprire le radici della musica popolare siciliana e al tempo stesso rinnovarla con nuovi ritmi, nuove passioni, nuove sonorità, senza snaturare le sue origini. Questi i nomi del complesso: Francesca Incudine, Giusylenia Pricacciante, Angelo Leonardi, Luigi Muratore, Antonino Spataro, Antonio Schillaci, Giovanni Doro, Davide Campisi ed Ettore Di Salvo. Musiche e testi sono curati dal Maestro Giuseppe Catania.

Un gruppo di amici che col tempo si è integrato con altri talentuosi musicisti: da questa passione nasce Talè cu sona, un’espressione dialettale che significa “Guarda chi suona”, una frase ma anche un’allegoria condita da un pizzico di ironia che racchiude l’entusiasmo di questi ragazzi dai percorsi di vita diversi, che si fondono attorno a degli strumenti che assecondano un’unica grande passione. Ecco perché i Talè cu sona dedicano il loro tempo alla musica, dimostrando che l’amore per le tradizioni e le sonorità della Sicilia possono unire mondi apparentemente distanti.

Questo legame ha creato un’intesa profonda e sincera, un bene prezioso che si sente e si vede in ogni loro esibizione. Il debutto? Lo scorso settembre a Leonforte, con lo spettacolo “Acqua Passata”, nella suggestiva cornice del Giardino delle Ninfe dell’Ecomuseo Branciforti, quindi il mese successivo al Teatro Fellini di Catania.

“Acqua Passata” è un’opera che intreccia teatro e musica dal vivo per narrare l’anima più autentica della Sicilia. Un toccante viaggio nella memoria, nelle radici e nell’identità leonfortese e siciliana. L’opera punta a valorizzare l’acqua, elemento fondante dello spettacolo composto da una parte musicale e da una parte teatrale, mentre dal punto di vista coreografico e scenografico si completa con racconti (i cunti) specifici della zona ennese e con canti e musiche totalmente inediti.

“Il brano più rappresentativo – prosegue Giovanni – è quello che presenta il gruppo e ne riporta il nome, Talè cu Sona. Altri pezzi sono La me terra che parla dell’emigrazione, e La pirrera, a vuci da pirrera, che si riferisce alla storia dei carusi che perdevano la vita in miniera. Ragazzini che morivano e che venivano totalmente dimenticati e ingoiati dall’indifferenza dei padroni ”.

Lo spettacolo ha cosi saputo catturare il pubblico, trasportandolo in una dimensione nella quale la storia si mescola col mito. Acqua Passata non è solo uno spettacolo, ma un profondo atto d’amore verso l’Isola. Il racconto si snoda attraverso la fatica del canalaro, un uomo fatto di creta e di calore, e l’epopea dei minatori, scesi nelle profondità della terra alla ricerca per portare il pane a casa, per poi risalire alla fresca promessa di una fonte.

È l’acqua, elemento primordiale del territorio e simbolo di memoria, a guidare lo spettatore, svelando storie e leggende celate. La Nuova Compagnia Teatrale Il Canovaccio ha dato voce e corpo a queste figure con intensa passione, mentre le musiche dei Talè cu sona hanno amplificato l’emozione, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Un esempio brillante di come il teatro e la musica possano diventare veicoli potenti di cultura e di riscoperta delle proprie origini.

Ma come si potrebbe coinvolgere il pubblico dei giovani? “Il coinvolgimento dei giovani – afferma Giovanni – è molto difficile, per noi è veramente una grande sfida, ma credo che bisogna toccare le corde dei loro problemi attuali, delle loro esigenze culturali”.

In questo momento, i Talè cu sona si stanno dedicando all’incisione dei loro brani. Noi nel frattempo speriamo di assistere presto ad un altro capolavoro di esclusività siciliana per sentire in maniera appassionante e viscerale la nostra identità preziosa ed indescrivibilmente straordinaria, vissuta e tenace.

Carmen Bellia