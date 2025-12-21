“Berlinguer, nostalgia del futuro” è il libro che si presenta oggi, domenica 21 Dicembre 2025, alle 18, a Belpasso (Catania) presso il Centro culturale “Risvegli”. All’evento, organizzato dal quotidiano L’Informazione, interverranno Mattia Gambilonghi (che con David Tozzo ha curato il volume) e il prof. Nino Barbagallo, oltre a Luciano Mirone in veste di coordinatore.

Il libro si avvale delle testimonianze di Nicola Fratoianni, Peppe De Cristofaro, Bianca Berlinguer, Giulio Marcon, Luana Zanella, Gianni Cuperlo, Massimo Amato, Aldo Tortorella, Pasqualina Napoletano, Fiamma Lussana, Michele Prospero, Nadia Urbinati, Luciana Castellina, Nichi Vendola e Vincenzo Vita.

“Se volgiamo lo sguardo oltre il mito e la retorica che aleggiano intorno alla sua figura – si legge nel retro della copertina -, chi era veramente il leader comunista Enrico Berlinguer? Superando l’iconografia da ‘santino’ del Dolce Enrico, questo volume mette a fuoco la portata innovativa del suo pensiero e la contemporaneità delle sue intuizioni politiche. Attraverso uno dei più rilevanti convegni mai dedicati alla sua figura, i contributi di importanti politici e studiosi esplorano l’intraprendenza intellettuale e il pionierismo programmatico di un dirigente che, ancora oggi, risulta più moderno di molti suoi successori”.

Redazione