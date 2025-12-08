Chi sono oggi i padroni della Sicilia? Chi sono gli Immortali? Chi sono i “grandi capi” che sopravvivono a qualunque cataclisma politico, e alla fine sono sempre lì, dalla Prima alla Seconda Repubblica, a comandare le sorti di un’Isola eternamente democristiana e mafiosa? Attilio Bolzoni (ex giornalista di punta di Repubblica, oggi del Domani) snocciola i nomi, uno per uno, nel suo libro, Immortali (Fuori scena Editore), migliaia di copie vendute, presentazioni di successo in tutta Italia. Una presentazione imperdibile organizzata dal quotidiano L’Informazione. Appuntamento a Mercoledì 10 Dicembre 2025, alle 18,30, presso la Biblioteca comunale “Roberto Sava” di Belpasso (Catania), nell’ambito della Rassegna “Sinfonie d’Inverno”, Libri, Musica, Teatro, Pittura e Immagini. Quello che segue un brano del libro (l.m.).

“Uno è Salvatore Totò Cuffaro, l’altro è Raffaele Lombardo, il terzo Salvatore Cardinale. Cuffaro tiene per sé la Sicilia occidentale, Lombardo quella orientale, nelle province interne (ma anche alla Regione del governatore Renato Schifani) muove abilmente le sue pedine Cardinale.

Tutti e tre sono cresciuti all’ombra di Calogero Lillo Mannino, ministro di grande peso della Democrazia cristiana, il partito più importante della Prima Repubblica.

A Palermo e in Sicilia è ancora e sempre Prima Repubblica. Il tempo non passa mai.

Raffaele Lombardo fonda e guida l’Mpa, il Movimento per l’Autonomia. Salvatore Cardinale è in Forza Italia dopo un sinuoso peregrinare fra centrodestra e centrosinistra. Totò Cuffaro è segretario nazionale della nuova Democrazia cristiana. Ma loro stanno ancora tutti insieme.

Li lega un vincolo antico, una forte sicilianità e la stessa alta scuola politica di Lillo Mannino.

I capi tribù hanno vecchi amici come Saverio Romano, pure lui ex ministro, una sorta di fratello più piccolo di Cuffaro. O amici trovati per strada come Schifani, ex presidente del Senato di Forza Italia e adesso governatore della Sicilia. O come Marcello Dell’Utri, che di Forza Italia è l’inventore con Silvio Berlusconi.

Vengono tutti da lontano e ritornano verso il futuro. È una classe dirigente che, al di là delle condanne o delle assoluzioni o dei proscioglimenti, nella sua quasi totalità ha avuto comunque contatti più o meno intensi con ambienti di mafia, e naturalmente si dichiara fortemente contro la mafia.

In questi dieci anni sono diventati più forti che mai.

Salvatore Cuffaro detto Totò, sessantasette anni, di Raffadali, provincia di Agrigento. Deputato della Regione siciliana per la prima volta nel 1991, assessore per la prima volta nel 1996, governatore per la prima volta nel 2001. Poi senatore dal 2006 al 2011. Sconta quattro anni e undici mesi di reclusione nel carcere romano di Rebibbia per favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso.

Raffaele Lombardo, settantacinque anni, di Grammichele, un paese a una settantina di chilometri da Catania. Assessore alla Regione siciliana nel 1991, europarlamentare dal 1999 al 2008, presidente della Provincia di Catania dal 2003 al 2008, governatore della Sicilia dal 2008 al 2012. Ci sono un paio di pentiti che parlano dei suoi rapporti, in campagna elettorale, con alcuni boss e viene iscritto nel registro degli indagati della Procura di Catania. L’ipotesi di reato è di concorso esterno. La stessa procura chiede il suo proscioglimento, il giudice delle indagini preliminari dispone però l’imputazione coatta e Lombardo va a processo. Condannato in primo grado, assolto in secondo grado, assolto definitivamente in Cassazione.

Saverio Romano, sessantuno anni, di Belmonte Mezzagno, provincia di Palermo. Eletto alla Camera dei deputati dal 2001 al 2018, sottosegretario di Stato dal 2005 al 2006, ministro delle Politiche Agricole nel 2011. Indagato anche lui per concorso esterno e corruzione, viene assolto con l’applicazione del secondo comma dell’articolo 530, che scatta quando la prova manca o è incerta o contraddittoria. La vecchia formula dell’insufficienza di prove.

Renato Schifani, settantacinque anni, di Palermo. Senatore dal 1996 al 2022, presidente del Senato dal 2008 al 2013, governatore della Sicilia dal 2022. Sott’accusa per incontri ravvicinati con Nino Mandalà, incensurato che poi diventerà il capomandamento di Cosa Nostra a Villabate, viene prosciolto dall’accusa di concorso esterno perché «gli indizi non assumono un livello probatorio minimo per sostenere un giudizio».

Marcello Dell’Utri, ottantaquattro anni, di Palermo. Deputato dal 1996 al 2001, senatore dal 2001 al 2013. Condannato a sette anni per concorso esterno.

Calogero Lillo Mannino, ottantasei anni, di Sciacca, provincia di Agrigento. Deputato dal 1976 al 1994 e dal 2008 al 2013. Sottosegretario al Tesoro dal 1980 al 1981, ministro della Marina Mercantile dal 1981 al 1982, ministro dei Trasporti dal 1987 al 1988, ministro dell’Agricoltura dal 1982 al 1983 e dal 1988 al 1990, ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno dal 1991 al 1992. Mannino viene arrestato dopo le rivelazioni di due collaboratori di giustizia. Assolto in primo, secondo e terzo grado «perché il fatto non sussiste». Coinvolto nella trattativa Stato-mafia con l’accusa di «violenza e minaccia a corpo politico dello Stato», viene assolto fino in Cassazione.

Salvatore Cardinale, settantasette anni, di Mussomeli, provincia di Caltanissetta. Deputato dal 1987 al 1994 e dal 1996 al 2008, ministro delle Comunicazioni dal 1998 al 2011. Non è mai stato sfiorato da un’indagine di mafia.

Cambiano i governatori della Sicilia, destra o sinistra, ma loro sono sempre lì dietro. Con un assessore, un presidente di commissione, l’amministratore di una partecipata, con il direttore della società che gestisce gli aeroporti o il credito per le imprese o l’agenzia dei rifiuti.

È una struttura di potere ben radicata sulla quale, di volta in volta, si innestano sistemi e cordate politiche ed economiche utili alla sua sopravvivenza. Uno dei tre capi tribù oggi conta di più di quando era ministro. Ha più voti, più potere”.

(Tratto da Immortali di Attilio Bolzoni, Fuori scena Editore)