Lo scorso 13 Novembre 2025, esattamente un mese prima della festa della patrona di Belpasso (Catania) Santa Lucia, il Responsabile unico del procedimento (Rup) degli appalti finanziati con i fondi del Pnrr, l’ingegnere Sebastiano Leonardi, disponeva una “perizia di variante e suppletiva in corso d’opera” (documento tecnico-amministrativo a volte utilizzato negli appalti pubblici per modificare un progetto a causa di nuove esigenze, di errori di progettazione, di errori di esecuzione o di conformità a nuove normative) relativa alla strada più amata (e più percorsa) dai belpassesi, la via Roma, per una “effettiva esigenza di ottenere una pavimentazione quanto più uniforme”, dopo aver “richiesto, per le vie brevi, di definire le attività quanto prima, nell’approssimarsi dei festeggiamenti in onore di santa Lucia del 13 dicembre”.

Poche righe da cui si evince la fretta di salvare il salvabile, prima che l’Amministrazione comunale di Belpasso potesse perdere definitivamente la faccia – come da tempo scrive questo giornale – per un lavoro eseguito in modo incredibilmente approssimativo (per usare un eufemismo) e non conforme alle prescrizioni progettuali dell’architetto di Termini Imerese Giampiero D’Anna, quando il fercolo sul quale prende posto la statua uscirà dalla Chiesa Madre ed attraverserà la via principale, seguito da migliaia di donne che sicuramente indosseranno i tacchi (sembra uno scherzo, ma vi assicuriamo che è tutto vero).

La via Roma di Belpasso è rinomata in tutta la provincia di Catania per quei due chilometri di raffinatissimo basalto lavico realizzato nel secolo scorso dai maestri scalpellini del tempo, sottoposto recentemente ad un intervento di “restyling” (al Comune lo chiamano così) molto invasivo che, invece di essere eseguito con martello e scalpello (come previsto dal progetto), è stato realizzato con il martello pneumatico. Costo dell’intervento: 1 milione 500 mila Euro. Risultato: basole letteralmente “scavate” e diventate concave (non è difficile trovarne diverse addirittura rotte o lesionate, così come non è difficile, in alcunioo tratti, trovare degli avvallamenti), con conseguenze deleterie per le automobili e per i pedoni che percorrono quella via.

A metà dello scorso novembre, il Rup, sollecitato (immaginiamo) dal sindaco Carlo Caputo e dalla sua giunta, predisponeva l’intervento “riparatorio”, cioe la perizia di variante. Che, per la cronaca, non ha risolto nulla, dato che i lavori si sono soffermati solo su una minuscola porzione dell’area ubicata davanti alla chiesa e null’altro.

A tutt’oggi nessun cartello avvisa i cittadini che esiste una perizia di variante o una autorizzazione dei nuovi interventi da parte della Sovrintendenza ai Beni culturali di Catania. Tutto è avvolto nel mistero, tranne il fatto che nel frattempo il Rup (come abbiamo scritto due giorni fa), è stato revocato dal sindaco.

Ufficialmente perché “sono venute meno le condizioni – secondo quanto scritto dal primo cittadino –, stante l’attuale presenza in organico di figure professionali utili allo scopo”. Sostanzialmente non lo sappiamo, dato che si tratta di un provvedimento improvviso, che va inserito, comunque, in un contesto molto più ampio che riguarda i 30 milioni di Euro per il conferimento di altrettanti appalti finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il tempo di far firmare qualche altra perizia di variante (quella della via Roma non sarebbe l’unica; ci sarebbe anche quella della piazza del quartiere Borrello, diventata una tela di Penelope su cui non sarebbe male che il sindaco fornisse dei chiarimenti, a cominciare dai retroscena del fantomatico parcheggio che sarebbe dovuto sorgere al posto dell’allargamento della piazza ) prima della fatidica revoca.

Tenuto conto che “le figure professionali utili allo scopo” (un ingegnere vincitore di concorso e un geometra interno promosso a una mansione superiore) esistono da almeno sei mesi, ci si chiede: perché la decisione di revocare un professionista preparato come l’ingegnere Leonardi è arrivata proprio adesso? Si tratta di un provvedimento giustificato davvero da un “incremento” del personale dell’Ufficio tecnico oppure di un tentativo di scaricare eventuali responsabilità solo sull’ex funzionario di punta?

Di certo c’è che in diverse occasioni l’Ufficio tecnico di Belpasso è stato considerato “carente” di personale anche da parte del primo cittadino. Il quale però adesso ne decanta “l’approvvigionamento” (parola usata da lui nella determina) grazie alle “nuove ed ulteriori unità di personale qualificato ed utile ai compiti d’istituto”. Peccato che da anni, quegli stessi Uffici, non riescano a fare un passo avanti sul Piano regolatore generale (oggi Piano urbanistico generale, Pug), cui il sindaco ha affidato il difficile compito di una revisione (ma questa è un’altra storia). Un’altra storia, certo, piena di contraddizioni e di opacità. Ma ci siano consentite altre domande.

Prima domanda. Qualcuno – essenzialmente la politica, che ha deciso di “rigenerare” la via Roma – può spiegare che c’entra la spesa di 1 milione e mezzo di Euro con i principi del Pnrr, che prevedono le “rigenerazioni urbane volte a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”? Qualcuno può spiegare se la via Roma di Belpasso, prima di questi interventi, versava in condizioni di “emarginazione e marginalità sociale”, tali da giustificare il senso di un intervento del genere?

Seconda domanda. Perché nessuno – fra figure tecniche e figure politiche – ha vigilato sull’andamento dei lavori?

Terza domanda. Perché il primo cittadino nel marzo scorso (nove mesi fa) a proposito del rifacimento della via Roma diceva: “Siamo ogni giorno sul posto, l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Santonocito monitora costantemente l’avanzamento dei lavori”. Perché quattro mesi dopo (luglio), dopo essere stato “ogni giorno sul posto”, cascava letteralmente dal pero dichiarando in Consiglio comunale che solo “da un mese e mezzo” si era accorto che i lavori della via Roma erano stati fatti male?

Quarta domanda. Perché Caputo – sempre a marzo – in una nota diffusa alla stampa per giustificare il ritardo dei lavori, affermava che la riqualificazione della via Roma si stava realizzando “con la ripuntellatura a mano delle singole basole e dei marciapiedi”, mentre era sotto gli occhi di tutti (perfino dei fotografi del Comune, che avevano fornito le immagini ai giornalisti) che si stava usando il martello pneumatico? Dato che lui era “ogni giorno sul posto” e l’assessore ai Lavori pubblici monitorava costantemente l’avanzamento dei lavori, come mai non si sono mai accorti di nulla? Di chi la colpa dello scempio?

Luciano Mirone