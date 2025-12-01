Il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo revoca l’ingegnere Sebastiano Leonardi come Responsabile unico del procedimento (Rup) dei 30 appalti finanziati con 30 milioni di Euro prelevati dai fondi del Pnrr. Motivo: “Sono venute meno – scrive Caputo – le condizioni determinanti la nomina dell’Ingegnere Sebastiano Salvatore Leonardi quale Responsabile Unico dei Progetti, stante l’attuale presenza in organico di figure professionali utili allo scopo e competenti in materia a cui affidare la responsabilità degli interventi di cui si discute”.

Il posto di Leonardi viene preso dal dottor Giuseppe Scandurra, “precisato”, si legge nella determina del sindaco, che l’ingegnere Leonardi era stato nominato (alla fine del 2024, periodo nel quale il funzionario si era messo in pensione, ndr.) “Responsabile unico dei progetti” del Pnrr “in considerazione – è scritto nel documento – dell’effettiva carenza in organico di figure professionali da poter utilizzare a tal fine, anche alla luce dello scarno contingentamento di personale tecnico illo tempore in servizio a seguito di svariati pensionamenti e dell’ingente carico di lavoro assegnato agli Uffici”.

Praticamente nel provvedimento del sindaco si dice che Leonardi, ormai in quiescenza, era stato indicato quale Rup degli appalti del Pnrr a causa della carenza del personale dell’Ufficio tecnico comunale ed a fronte “dell’ingente carico di lavoro” che lo stesso doveva affrontare.

Nel frattempo, però, “questo Comune – si dice ancora – ha indetto svariati concorsi pubblici ed ha assunto sia funzionari tecnici (ex categoria D) che istruttori tecnici (ex categoria C), riorganizzando così gli Uffici e approvvigionandoli con nuove ed ulteriori unità di personale qualificato ed utile ai compiti d’istituto”.

Nella determina del sindaco, però, non si specifica da quanto tempo l’Ufficio è stato “riorganizzato” e qual è il numero dei nuovi funzionari inseriti in quel settore. Secondo una ricerca effettuata da questo giornale, l’incremento dell’Ufficio sarebbe avvenuto almeno sei mesi fa e il numero delle persone aggiunte sarebbe di due: un vincitore di concorso ed un soggetto “interno” passato da una categoria ad un’altra (ma su questo non sarebbe male un chiarimento del primo cittadino).

Insomma, apparentemente un atto di ordinaria amministrazione, praticamente un atto da inserire nel contesto giusto degli appalti del Pnrr.

Perché nel 2024 Leonardi era stato preferito al funzionario che adesso è il suo successore? Perché non è stato scelto il sostituto “naturale” di Leonardi, cioè l’ing. Carmelo Russo, in possesso di un titolo equipollente (il massimo) a quello del collega? È una coincidenza il fatto che il provvedimento arrivi in un momento particolarmente “caldo” in merito agli appalti del Pnrr? Perché giunge negli stessi giorni in cui il consigliere comunale Carmelo Carciotto ha presentato un esposto sui lavori della centralissima via Roma (1 milione e mezzo di Euro di fondi Pnrr) eseguiti in difformità con quanto previsto dal progettista di Termini Imerese, l’architetto Giampiero D’Anna? Perché si è aspettato che Leonardi firmasse un paio di perizie di variante, fra cui il livellamento di tutto il tracciato della via Roma precedentemente “picconato” irregolarmente col martello pneumatico, invece che con martello e scalpello, come previsto dal progetto, prima di emettere il provvedimento? La “revoca” è stata davvero determinata per un incremento del personale dell’Ufficio tecnico o per ragioni che solo il sindaco può chiarire? Attendiamo notizie.

