Agevolare il conferimento dei rifiuti anche per chi risiede lontano dal centro urbano, incrementare le percentuali di differenziata e contrastare l’abbandono di micro-rifiuti. Con questi obiettivi l’Amministrazione Comunale di Belpasso (Catania) lancia il nuovo servizio dell’Isola Ecologica Mobile, un punto di raccolta itinerante dedicato specificamente alle frazioni e ai quartieri periferici.

A partire da dicembre, ogni sabato mattina dalle 7 alle 11, un mezzo attrezzato sosterà a rotazione nelle diverse zone del territorio belpassese, permettendo ai residenti di conferire materiali senza doversi recare necessariamente al Centro Comunale di Raccolta (CCR) principale.

“Sappiamo bene che per chi abita nelle frazioni raggiungere il Centro di Raccolta può essere a volte complicato o dispendioso in termini di tempo,” dichiara il Sindaco Carlo Caputo. “Con l’Isola Ecologica Mobile abbiamo voluto accorciare le distanze, portando il servizio più vicino ai cittadini. È un segnale di attenzione verso le nostre periferie, ma è anche un invito alla responsabilità: rendendo il conferimento più semplice, togliamo ogni alibi a chi non differenzia. Vogliamo che questa diventi un’abitudine consolidata”.

Il servizio è stato strutturato seguendo una rotazione mensile fissa, facile da memorizzare per l’utenza: il primo sabato del mese toccherà a Villaggio Ginestre, il secondo a Palazzolo, il terzo a Piano Tavola e il quarto a Valcorrente.

Questo il calendario di dicembre: il 6 al Villaggio Ginestre (Piazza Dusmet), il 13 al Villaggio Palazzolo (Via Fratelli Pinzon), il 20 a Piano Tavola (Via Terranova), il 27 a Valcorrente (Via Sardegna).

L’Isola Mobile è pensata per raccogliere quei materiali che spesso si accumulano in casa e che necessitano di uno smaltimento corretto. I cittadini potranno portare carta e cartone; imballaggi in plastica, alluminio e vetro; piccoli elettrodomestici (RAEE come phon, tostapane, vecchi cellulari); piccoli rifiuti ingombranti.

Per qualsiasi dubbio sulla tipologia di rifiuti o sulle modalità di conferimento, sono attivi i canali di assistenza al cittadino: il Numero Verde 800.700.999 o lo 0931.769774 (attivi dal lunedì al venerdì, 9:00–13:00) e il portale dedicato belpasso.raccolta-differenziata.it.

“Facciamo la differenza, differenziando,” conclude il primo cittadino.

Redazione