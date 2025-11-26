Già un premio come “Ambasciatore dell’ambiente” assegnato al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, lascia qualche perplessità. Se poi si pensa che a celebrare Schifani in pompa magna sia stata la stessa Regione Sicilia, bisogna confessare che la perplessità aumenta. Ma quando si apprende, come dice il capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, che per questa cerimonia sono stati spesi “quasi 120 mila euro (attraverso due distinti decreti) e potrebbero essercene altri, buttati dalla finestra per il premio istituito dall’assessorato all’Ambiente”, non si può evitare di avere un dubbio amletico. Ma se a questo dubbio amletico aggiungiamo un’altra “perla”, ovvero che questi soldi sarebbero stati “indirizzati”, come scrivono i 5S, “nelle casse della società amministrata da Barbara Mirabella, ex candidata di Fratelli d’Italia ed ex assessora alla Cultura della giunta catanese di Salvo Pogliese”, ecco che la situazione si aggrava notevolmente.

“Ciliegina sulla torta – spiega De Luca -: con i soldi dei contribuenti è stata pure organizzata in coda alla manifestazione una cena nel lussuoso resort a 5 stelle ‘Villa Athena’, alla quale sono stati invitati tutti i deputati dell’Assemblea Regionale, invito che, ovviamente – si legge nella nota -, i deputati del M5S non hanno accolto”.

“Se Schifani vuole autocelebrarsi – dice De Luca – per trasmettere ai siciliani il messaggio che la Regione sta operando bene, a dispetto dei disastri che sono sotto gli occhi di tutti, liberissimo di farlo, ma lo faccia mettendo le mani nelle proprie tasche e non in quelle dei siciliani. Questi soldi non sono bruscolini e potevano essere utilizzati in un milione di altri modi, certamente molto più produttivi”.

Per questo il capogruppo dei 5Stelle all’Ars “ha deciso di fare piena luce – dice – sull’ennesima vicenda dai contorni poco chiari, presentando un’interrogazione all’Ars e una richiesta di accesso agli atti, oltre a preparare un esposto alla corte dei Conti per eventuale danno erariale”

“Sarà la magistratura contabile – dice ancora De Luca – a rilevare se ci sono i presupposti per andare avanti. Di certo non ci sembra che questo sia il migliore dei modi per portare benefici alla disastratissima causa ambientale siciliana, al di là anche di qualche contributo positivo nel contesto dell’evento. Vogliamo vedere tutte la carte”.

Nella foto: il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani

Redazione