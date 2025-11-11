“Il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, ha fatto una fotografia drammatica della Regione Sicilia, che riflette anche le notizie di cronaca di questi giorni che riguardano turbative d’asta, appalti aggiustati con il coinvolgimento di esponenti politici, funzionari pubblici e alti dirigenti”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha assistito questo pomeriggio a sala d’Ercole all’esposizione della relazione della commissione regionale antimafia.

“Una regione vissuta come bancomat, piegata agli interessi di alcuni – dice Barbagallo, riprendendo alcuni passaggi della relazione – distante dai cittadini e dove la burocrazia è asservita alla politica. Concordo: è saltato un sistema, sono saltati i controlli negli appalti ma in particolare nei subappalti per colpa del codice varato da Salvini che, lo avevamo previsto, favorisce una illegalità diffusa. Ma la mancata vigilanza è strutturale e riguarda anche l’istituto zooprofilattico, l’assessorato al Territorio, la sicurezza nei luoghi di lavoro. E di tutto questo – conclude Barbagallo – ritengo che la responsabilità debba essere ascritta al vertice politico, cioè a Schifani, che in 3 anni non è riuscito a dare nuovi impulsi e una guida sicura”.

A fare eco alle dichiarazioni del segretario del Pd Sicilia, il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca: “L’assenza del presidente Schifani alla presentazione della relazione annuale della Commissione Antimafia è gravissima e non è certo giustificabile con i soliti impegni istituzionali. Questa importante seduta era concordata da tempo e, al limite, poteva anche essere rinviata. La verità è che, ancora una volta, il presidente non ha voluto metterci la faccia, specialmente in questo momento in cui il suo governo è pesantemente interessato dalle sconvolgenti notizie che arrivano dalla Procura della Repubblica di Palermo”.

“Schifani – continua De Luca – non ha avuto il coraggio di affrontare il Parlamento in occasione di una crisi ingenerata da un partito con cui aveva stretto un solido patto elettorale, ma che per etica non doveva nemmeno accogliere tra quelli della sua maggioranza. Lo aspettiamo comunque in Aula. Schifani non avrà sempre improcrastinabili e importantissimi impegni istituzionali da accampare come scusa. La legislatura non è ancora finita, a meno che il Presidente non decida di dimettersi, cosa che noi e gran parte dei siciliani gli consigliamo fortemente”.

Redazione