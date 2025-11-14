Dal monastero di San Martino delle Scale, vicino Palermo, arriva un messaggio netto: i partiti che alla Regione Sicilia fanno opposizione al governo Schifani (Pd, M5S e Controcorrente) presenteranno una mozione di sfiducia firmata dai 23 deputati che nel Parlamento siciliano compongono la minoranza. “Le opposizioni sono unite”, dicono. “Il Presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse”.

Per questo motivo, dopo il “ritiro” di due giorni in questo luogo pieno di misticismo e di fascino “è stata decisa la presentazione della mozione di sfiducia”.

I tre gruppi rivolgono a un appello a tutti gli altri parlamentari regionali: “Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità”.

“Siamo a un punto di svolta cruciale – dice l’opposizione -: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo”.

Pd, M5S e Controcorrente ribadiscono che “la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale. È il momento della responsabilità e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione”.

A seguire la nota delle segreterie regionali dei tre partiti di opposizione: “Alla luce delle scelte dei gruppi parlamentari sulla presentazione della mozione di sfiducia, le segreterie regionali Pd, M5S e Controcorrente non solo concordano sulla presentazione della stessa, ma rilanciano una azione congiunta a supporto della mozione con mobilitazione dei territori per sensibilizzare i siciliani”.

“A chi ci chiede se siamo pronti a dimetterci – proseguono – rispondiamo che siamo prontissimi. Ma ricordiamo che servono 36 firme contemporanee, altrimenti subentrerebbero i relativi primi dei non eletti, facendo un grande favore a Schifani. Forse qualcuno non conosce le regole del gioco”. Lo dichiarano Nuccio Di Paola, coordinatore regionale Movimento 5 Stelle, Valentina Chinnici, vice segretaria del Pd Sicilia e Ismaele La Vardera, coordinatore regionale di Controcorrente.

Redazione