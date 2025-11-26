“Le ultime piogge hanno aumentato il livello delle acque della diga Trinità, in territorio di Castelvetrano (Trapani), eppure oggi quell’acqua (preziosa e indispensabile) viene sversata in mare. Perché? Perché il Governo regionale non ha mai realizzato i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del bacino, programmati e annunciati più di un anno fa. Un’occasione mancata che si traduce in uno spreco inaccettabile e in un’emergenza idrica senza precedenti per la provincia di Trapani”.

Lo afferma la deputata regionale trapanese all’Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, denunciando “il paradosso di un territorio dove l’acqua per usi irrigui della diga Trinità finisce in mare, mentre quella potabile della diga Garcia, nei mesi scorsi, è stata dirottata nelle campagne, lasciando i cittadini a secco”.

“Sul caso Garcia – prosegue Ciminnisi – il presidente Schifani ha persino trovato un capro espiatorio nel direttore del Consorzio di bonifica, accusato di un errato calcolo del fabbisogno irriguo. L’ennesima scusa, l’ennesimo ‘non è colpa mia’. Ma i cittadini non hanno bisogno di alibi: hanno bisogno di acqua nelle loro case, adesso”.

“E mentre i sindaci dell’ATI e del territorio trapanese – prosegue Ciminnisi – saranno oggi a Palermo, dove si dovrebbe decidere, pianificare, assumere responsabilità, per incontrare lo stesso Presidente della Regione, cosa fa Renato Schifani? Manda il suo assessore Turano a sedare, a mezzo stampa, le giuste proteste dei sindaci e organizza una passerella annunciando una visita negli stessi territori che continua a ignorare da mesi, forse addirittura programmando un sorvolo in elicottero”.

“Un volo alto, altissimo – dice ancora la talmente deputato 5S -, alto da non vedere i cittadini a terra rimangono senza acqua. Schifani non ha bisogno di volare più in alto: avrebbe bisogno, semmai, di scendere finalmente tra le persone e assumersi la responsabilità delle proprie scelte mancate. Questa non è una presa d’atto dell’emergenza: è una fuga dalle proprie colpe. Il tempo delle scuse è scaduto”.

Nella foto: la diga Trinità in territorio di Castelvetrano (Trapani)

Redazione