Dal cuore della Sicilia alle passerelle, Rosa Platania trasforma la sua passione per la danza storica in un progetto creativo unico, capace di raccontare la sua terra attraverso un abito che unisce tradizione, arte e identità culturale. Iscritta all’Accademia di Belle Arti di Catania, Rosa ha concepito questo costume in un momento particolare della sua vita: «Ho progettato questo abito per colorare la mia vita», afferma la fashion designer, spiegando come il suo lavoro sia diventato un modo per trasformare il dolore personale in messaggio universale.

L’abito, in stile ottocentesco ma reinterpretato in chiave siciliana, prende ispirazione dai carretti isolani e, in particolare, dalla bardatura dei cavalli, il celebre “pennacchio”, che diventa il copricapo scenico del costume, unico nel suo genere. Il progetto ha subito attirato l’attenzione della maestra internazionale di danza storica Carla Favata, che ha voluto Rosa nel Festino di San Vito a Mazara del Vallo, un corteo storico con oltre 400 figuranti, dove l’abito ha conquistato il pubblico.

Il percorso prosegue a livello internazionale: il 22 novembre 2025, Rosa Platania ha rappresentato la Sicilia al Bal Impérial di Parigi, una serata benefica organizzata dall’Oeuvre des Saints Anges e presieduta dalla baronessa Maria-Elena De Saint Didier. Qui il costume è diventato parte dello spettacolo “Sicilia, terra di sole e di memoria – Sicile, terre de soleil et de mémoire” della compagnia internazionale Harmonia Suave, con regia e coreografie di Carla Favata.

«Portare a Parigi i colori e il calore della Sicilia è stato un onore immenso – racconta Rosa –. Spero di aver mostrato al mondo l’anima della mia terra e di aver dimostrato che dal buio si può tornare a vedere il mondo a colori».

Il viaggio della designer non si ferma: Rosa è stata infatti invitata a rappresentare la Sicilia durante le celebrazioni di chiusura del Giubileo a Roma, il 6 gennaio, nel corteo di “Viva la Befana”, che attraverserà Castel Sant’Angelo, via della Conciliazione e Piazza San Pietro.

«Un ringraziamento speciale va alla baronessa Maria-Elena De Saint Didier e alla maestra Carla Favata, per aver sostenuto il mio progetto e creduto nella forza espressiva di questo costume, trasformando il mio sogno di un’artista in una storia di successo internazionale» – conclude Platania.

