Arrivai a Paternò in un giorno d’inverno tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta con un registratore, un block notes e una penna per raccontare cosa succedeva in una delle città più violente della Sicilia, un altissimo tasso di omicidi di mafia, il triste primato europeo della dispersione scolastica.

Un vento gelido prendeva d’infilata le strade ed io mi aggiravo in questo paesone di cinquantamila abitanti (il più popoloso della provincia di Catania), famoso per le migliori arance del mondo, ma anche perché ormai la tracotanza della mafia aveva superato ogni limite: si sparava perfino in piazza durante la festa di Santa Barbara. In quei giorni terribili era stato ucciso anche un bambino innocente (anche se in questo caso pare che la mafia non c’entrasse), dopo una sparizione di diversi giorni.

Una città che condivideva con le vicine Adrano e Biancavilla non solo la triste nomea di “triangolo della morte”, ma anche la fama di “triangolo dell’abusivismo edilizio”, fenomeni, mafia e abusivismo, strettamente collegati a causa del degrado delle periferie sorte selvaggiamente dagli anni Settanta in poi, senza strade, senza piazze, senza fogne, senza scuole, nelle quali si era creato il terreno fertile per le baby gang.

UNA CITTA’ FEUDALE. L’impressione che ebbi di Paternò quando ci andai per la prima volta fu quella di una città feudale dove il potere democristiano (allora dominato dall’onorevole Turi Sinatra) si era arroccato in quella torre d’avorio che era il Palazzo di città (un edificio di nove piani costruito nella popolare zona Ardizzone, di fronte allo splendido Castello normanno che sorge sulla Collina storica, quasi a volere emulare le gesta e la magnificenza di Federico II, che quel maniero aveva fatto costruire).

La gente comune che viveva ai suoi piedi cercava di arrabattarsi alla meglio per portare a casa la giornata. In mezzo, l’opera straordinaria della Società civile rappresentata (anche) da Graziella Ligresti, un’insegnante che attraverso il volontariato cercava un modo per uscire da un degrado senza precedenti.

“MA QUALE MAFIA?”. In quei giorni di mattanze, l’allora sindaco Nello Scaccianoce ebbe modo di dichiarare a “La Sicilia”: “Le macchine incendiate stanotte? Ma quale ritorsione, quale sgarro? Ragazzi che giocano”. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Fino a quando la politica se ne sta in silenzio, per un periodo può anche riuscire a narcotizzare tutto, ma quando nega l’evidenza e ignora il dolore di migliaia di persone, crea la reazione opposta: l’indignazione e l’accensione dei riflettori sul Palazzo, ritenuto responsabile di uno scempio antropologico senza precedenti, consumato in una cittadina un tempo felice soprattutto nei periodi della raccolta delle arance e del carnevale, quando tantissima gente si riversava in piazza per ballare in maschera. Come cambiano i tempi: allora si ballava, adesso si uccideva.

Dopo quell’intervista Scaccianoce fu “dimissionato”, sostituito da un giovane e colto sindaco democristiano: l’avvocato Pippo Torrisi, che gentilmente mi ricevette nella sua stanza al quinto piano del municipio per un’intervista. Torrisi, al contrario del suo predecessore, non solo non minimizzava la presenza della mafia, ma la condannava, dicendo però che il suo partito, grazie al rinnovamento, avrebbe trovato al suo interno le risorse per fare risorgere la città. Speranze vane. Tangentopoli e le stragi del ’92-’93 crearono un’indignazione popolare senza precedenti e spazzarono una classe politica collusa o omertosa (tranne ovviamente eccezioni).

LA SVOLTA DI GRAZIELLA LIGRESTI. L’elezione a sindaco (la prima col voto diretto) di una persona come Graziella Ligresti riuscì a rompere la catena di malversazioni e di indifferenza che aveva legato la città per una ventina d’anni. Graziella riuscì a mettere insieme la migliore Società civile con le migliori rappresentanze della sinistra, a spezzare i comitati d’affari e i collegamenti con la mafia, addirittura creò un asse con l’allora comandante della Compagnia dei Carabinieri, Frassinetto (l’ufficiale che, travestito da cacciatore, nello stesso periodo, avrebbe catturato il famigerato boss di Belpasso, Giuseppe Pulvirenti detto ‘u Malpassotu), per indurre le vittime del pizzo e dell’usura a denunciare i loro aguzzini; riuscì ad annullare il clientelismo, ad azzerare (letteralmente) la dispersione scolastica, a realizzare le opere indispensabili nei quartieri abusivi come Scala Vecchia e Trappetazzo, ad avviare molti altri lavori pubblici.

Una “primavera” che durò nove anni, troppo poco per spazzare via lo sfacelo accumulato negli anni precedenti, appena il tempo di due mandati, poi si passò direttamente all’autunno e all’inverno, senza conoscere l’estate. In Sicilia è così. Le belle stagioni svaniscono in poco tempo, poi si sprofonda nell’inverno perenne. I notabili dell’ancien regime hanno cercato di completare l’opera raccontando storie grottesche, ma non sono riusciti a fare dimenticare quell’esperienza, che, piaccia o no, resta fra le più esaltanti del dopoguerra.

LO SCIOGLIMENTO PER MAFIA. Torno oggi a Paternò, all’indomani dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Fa freddo anche adesso, come allora, in questa triste giornata d’autunno, dopo la torrida estate che ci siamo lasciati alle porte. La città è tornata quella di una trentina d’anni fa, molti morti in meno, ma un degrado più o meno uguale. Nessun Rom nel campo nomadi di contrada Salinelle, molti extracomunitari abbandonati al loro destino, ma gli uni e gli altri additati come capri espiatori da una politica, allora come oggi, capace solo di collezionare fallimenti.

Le analogie fra ieri e oggi sono impressionanti. Allora c’era la Democrazia cristiana saldamente al potere, assieme al Partito socialista di Craxi e alle altre componenti del “mitico” pentapartito (Partito repubblicano, Partito liberale e Partito socialdemocratico), col quale la Dc aveva costruito una micidiale macchina del consenso e del clientelismo. A fare capolino arrivava il Pci: gente onesta, che ogni tanto dai banchi della minoranza passava a quelli del governo per tornare di nuovo all’opposizione.

IL POTERE DEMOCRISTIANO. Oggi il blocco di potere democristiano che domina la Sicilia si chiama Movimento per l’Autonomia e Nuova Democrazia cristiana, con una variazione sul tema di cui parleremo fra alcune righe. I leader odierni – Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro – allora erano due giovani rampanti della Balena Bianca: il primo era assessore agli Enti locali della Regione; il secondo, molto più giovane, faceva parte delle seconde file della corrente dell’ex ministro Calogero Mannino.

Entrambi medici, entrambi straordinari “annusatori” dell’aria, entrambi grandi “animali politici”, Lombardo e Cuffaro compresero per primi il crollo della Prima Repubblica e la nascita della Seconda. Col “nuovo che avanza”, loro, giovani virgulti democristiani delle seconde file, sarebbero passati alle prime, fino ad essere eletti presidenti della Regione Sicilia, con il concorso, nella spartizione del potere, col Pd del senatore Beppe Lumia.

Ma con una spada di Damocle sulla testa: le accuse dei magistrati di collusione con la mafia. Lombardo per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio (poi assolto definitivamente nel 2023 perché “il fatto non sussiste” ), Cuffaro per favoreggiamento a Cosa nostra (condannato definitivamente a sette anni di carcere). E’ il destino della Sicilia.

LO STRAPOTERE DI LA RUSSA. Da qualche decennio la variazione sul tema è costituita dalla destra, da sempre a Paternò dominata della famiglia La Russa, con il capostipite Nino, missino della prima ora, trasferitosi giovanissimo a Milano, che ha continuato a mantenere il suo feudo alle pendici dell’Etna, e i figli Ignazio (anche lui ex Movimento sociale italiano, oggi Fratelli d’Italia e presidente del Senato) e il fu Vincenzo, democristiano, approdato in uno dei partiti di centro dopo il crollo della Prima Repubblica. Dopo la morte del patriarca Nino e del democristiano Vincenzo, dopo lo sdoganamento dei fascisti ad opera di Berlusconi, nella “città dalle arance rosse” a spadroneggiare alla grande è la seconda carica dello Stato.

Il giorno dopo lo scioglimento per mafia, la città si presenta più smarrita che mai. Il sindaco Nino Naso, da sempre con Raffaele Lombardo, inveisce contro La Russa, al quale attribuisce la paternità di questo provvedimento “contrassegnato dall’odio”. L’assessore alla Cultura, Pippo Torrisi, è lo stesso che trent’anni fa, subentrando a Nello Scaccianoce, parlava di rinnovamento della politica locale. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, plenipotenziario di La Russa e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è attualmente sotto inchiesta per peculato e corruzione.

E la sinistra? A parte qualche comunicato stampa e qualche dibattito, possiamo considerarla “non pervenuta”, nel senso che non riesce ad uscire dalla crisi di identità che la attanaglia da molti anni. La Società civile lasciata in eredità da Graziella Ligresti continua le sue battaglie, ma una parte di essa si è tristemente omologata al potere, senza che riesca a biascicare una sola parola su una situazione gravissima come questa.

Il “day after” di Paternò è un momento storico importantissimo. Non sappiamo quel che succederà domani. Non siamo bravi a predire il futuro, ma da qui si potrebbe ripartire, come si potrebbe sprofondare verso il baratro. Dipende dalle capacità. Della destra di rinnovarsi autenticamente. Della sinistra di aggregarsi seriamente attorno a un nome credibile.

Luciano Mirone