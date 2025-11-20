“Dunque, ci siamo. L’esito che non avremmo mai voluto, è arrivato. Paternò (Catania), abbandonata e vilipesa, subisce l’onta dello scioglimento per mafia. La circostanza — già terribilmente critica di per sé, per i fatti che l’hanno causata — subisce l’aggravante dello sconsiderato atteggiamento del sindaco Nino Naso che, inseguendo il suo ego ipertrofico e smisurato, ha tenuto sotto scacco la città per un anno e mezzo bloccando — di fatto — l’attività amministrativa”. E’ l’atto d’accusa di Giuseppe Pappalardo, segretario provinciale del PD, e di Giancarlo Ciatto, componente della segreteria provinciale dello stesso partito.

“Già al momento della notizia dell’indagine per scambio politico mafioso – affermano i due esponenti del Pd catanese -, Naso avrebbe dovuto dimettersi, come più volte da noi richiesto, per liberare la città da questa accusa infamante, evitargli una lenta e logorante agonia, e consentire ai cittadini di scegliersi con libere elezioni un nuovo corso già a Maggio 2025”.

“Invece – proseguono – ha agito con deliberata coscienza, in modo spregiudicato ed irresponsabile. Adesso bisognerà passare da due anni di commissariamento, che precluderanno un immediato cambiamento dell’assetto politico, sociale e amministrativo della nostra comunità”.

“Non meno responsabili del sindaco – affermano ancora Pappalardo e Ciatto – sono i suoi assessori, alcuni dei quali arroganti e protervi, e i consiglieri comunali, che lo hanno tenuto in vita attaccato ad un respiratore artificiale. Anche su di loro grava e graverà il peso di questo terribile errore”.

“Dall’altra parte – accusano – vi è il partito di Fratelli d’Italia, a parole all’opposizione, che vanta tra le sue fila il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno. Cosa hanno fatto costoro per difendere le istituzioni della città? Perché non hanno esercitato il loro peso politico sui propri eletti in consiglio comunale, sull’intero schieramento, per spingerli alle dimissioni e porre fine alla consiliatura? Perché non è stata proposta e votata la mozione di sfiducia?”,

“Queste – dichiarano i due rappresentanti del Partito democratico – sono le domande che attendono risposta da parte dei cittadini. Queste sono le responsabilità cui sono chiamati tutti questi soggetti politici, di fronte ai cittadini e di fronte alla storia”.

“In particolar modo il Sindaco – concludono – sulle cui spalle pesa come un macigno la responsabilità morale e politica di non aver liberato Paternò dalla sua ingombrante figura. Quello che rimane sono solo le macerie di una città abbandonata e degradata. Noi, dal canto nostro, saremo ancora una sentinella e chiameremo a raccolta le donne e gli uomini di buona volontà per costruire un’alternativa forte, trasparente, e di buona speranza”.

Redazione