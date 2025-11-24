In merito alle accuse che dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Paternò (Catania) sono state sferrate dai due componenti della segreteria provinciale del Pd, Giancarlo Ciatto e Giuseppe Pappalardo contro il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e il sindaco Nino Naso, questa la risposta di Alfio Virgolini, capogruppo di Fratelli d’Italia nel civico consesso del Comune etneo.

“AAA offresi gratuitamente lezioni di statuto e regolamento comunale! Leggiamo con grande stupore le farneticanti ed assolutamente false dichiarazioni del coordinatore provinciale del PD Giuseppe Pappalardo e del non meglio specificato Giancarlo Ciatto, circa una eventuale presentazione di mozione di sfiducia da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nei confronti dell’oramai ex sindaco di Paternò”.

“I due, probabilmente arrugginiti dalla mancanza di rielezione in seno ai consigli comunali, dimenticano, o peggio fanno finta di dimenticare, che lo statuto comunale prevede che per presentare la proposta di una mozione di sfiducia occorrono almeno 10 firme (e per la sua l’approvazione ben 16)!”.

“Fratelli d’Italia con i suoi 5 consiglieri non avrebbe mai potuto presentarla, neanche se avesse coinvolto gli altri 4 vicini alla propria area politica. Siamo perfettamente consapevoli dell’imbarazzo che provano i rappresentanti del PD, essendo gli stessi che nello scorso mandato elettorale, quello relativo al 2017, ovvero il periodo dal quale parte l’indagine, erano i principali fautori e protagonisti del progetto Nino Naso sindaco!”.

“Sapevamo che il Partito Democratico al suo interno fosse frantumato, ma mai ci saremmo aspettati di assistere ad un attacco così diretto da parte del coordinatore provinciale nei confronti del suo coordinatore regionale, On. Anthony Barbagallo”.

“Ricordiamo che lo stesso Barbagallo, per anni a Paternó ha espresso il presidente del consiglio, assessori e vari componenti nei posti di sotto governo. Che il PD abbia il primato della diffusione di fake news è risaputo, ma sul caso Paterno’ siamo alla totale mistificazione della realtà”.

Nella foto: Paternò (Catania) vista dall’alto

Redazione