“Va fatta chiarezza sulla concessione demaniale alla Mondello Immobiliare Italo Belga spa, in particolare va reso noto se siano state acquisite le certificazioni antimafia relative ai diversi contraenti della stessa società, ai quali sono affidati servizi vari, dalla manutenzione della spiaggia, sino allo smontaggio e montaggio dei lidi”.

E’ circostanziata la dichiarazione dio Roberta Schillaci, segretaria della Commissione regionale Antimafia e vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana, in merito alla società “Italo Belga” che sui servizi sulla spiaggia palermitana di Mondello affidati ad alcuni suoi contraenti ha presentato anche un’interrogazione al governo regionale, sottolineando che “molto spesso il governo regionale risponde ingiustificatamente dopo molti mesi, addirittura anni, alle interrogazioni parlamentari”.

“L’assessorato regionale al Territorio ed all’Ambiente – dice Schillaci -, in quanto ente preposto alle autorizzazioni ai sensi del Codice di navigazione e del Codice antimafia, deve rendere evidente se ad esempio tali prescrizioni siano state rispettate anche per la ‘GM edil’, che alcune fonti giornalistiche riconducono a Rosario Genova, nipote di Salvo Genova (noto capo mafia e boss reggente del mandamento di Resuttana)”.

“Occorre sapere – aggiunge la segretaria dell’Antimafia siciliana – quali siano i contratti stipulati dalla Italo Belga aventi ad oggetto l’affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione demaniale di Mondello, e quali siano i relativi contraenti. Alla luce delle vicende emerse negli ultimi mesi, l’Assessorato dovrebbe considerare obbligatorio l’avvio di una ispezione sulle attività cedute a terzi nell’ambito delle concessioni demaniali di Mondello e sulla loro conformità al regime autorizzatorio. E in caso di riscontrate irregolarità, adottare i provvedimenti consequenziali previsti dalla normativa di settore. Per la prossima settimana, tra l’altro, è prevista la relazione conclusiva della Commissione regionale Antimafia sulle concessioni demaniali in Sicilia”.

Redazione