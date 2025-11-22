“Messina è al centro di grandi investimenti che devono essere visti come la grande opportunità per aumentare la qualità della vita e per creare nuova occupazione in settori strategici, a partire dal terziario e dal turismo”. Il centrodestra messinese si organizza in vista della “madre” di tutte le battaglie: la realizzazione del Ponte sullo Stretto, il cui iter è stato recentemente interrotto dalla Corte dei Conti che vuol vederci chiaro in merito a certe questioni di carattere contabile che il governo Meloni ha prospettato per l’allestimento dell’opera. La conferma nella frase successiva: “I partiti del centrodestra hanno inoltre ribadito la volontà di affrontare con responsabilità e competenza le grandi sfide che attendono la città”.

Ecco perché – secondo quanto si evince da questo vertice – è fondamentale avviare un “focus (questo il primo, ndr.) dei partiti più rappresentativi del centrodestra nazionale, sulle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Messina”. L’incontro si è tenuto oggi nel capoluogo peloritano, con la presenza dei responsabili cittadini di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega per Salvini premier, rispettivamente Antonio Barbera, Pasquale Currò e Matteo Francilia.

“Le elezioni amministrative del 2027 sono un appuntamento importante e il centrodestra messinese lavora già ad un progetto unitario per la città, in maniera da poter affrontare anche una ‘inopinata’ eventuale ravvicinata scadenza elettorale”.

Nel corso dell’incontro è emersa “una forte sintonia tra le forze politiche del centrodestra, decise a presentare agli elettori una proposta politica ed amministrativa unitaria. E’ stato avviato un dialogo costruttivo per creare le condizioni utili ad aprire un confronto con i cittadini per elaborare i punti salienti del programma su cui impegnare la futura amministrazione comunale. E’ venuta fuori, inoltre, la necessità di dare a Messina una visione pragmatica e orientata allo sviluppo, ponendo al centro i grandi progetti per modernizzare la città e per il rafforzamento delle politiche culturali e di welfare”.

I rappresentanti delle tre forze politiche hanno deciso di riconvocarsi a breve, per avviare formalmente il lavoro programmatico e per “intensificare il dialogo con i vertici nazionali e regionali della coalizione, allargando le prossime riunioni anche agli altri movimenti politici di centrodestra o civici, oltre all’associazionismo, nella prospettiva di costruire un progetto amministrativo solido, credibile e capace di restituire a Messina il ruolo che merita”.

Nella foto: Matteo Francilia (Lega per Salvini premier), Antonio Barbera (Forza Italia) e Pasquale Currò (Fratelli d’Italia)

Redazione