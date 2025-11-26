“Mi chiamarono perché mi dissero che avrei dovuto farlo. Volevano mettermi alla prova. Il mio primo omicidio. Mi consegnarono una pistola spiegandomi che avrei dovuto sparare fino al colpo di grazia. Muovermi lentamente e allontanarmi lentamente , lasciando cadere la pistola per terra in caso di difficoltà. Vennero a prendermi con una motocicletta di grossa cilindrata. Sia io che il conducente avevamo il casco per celare il volto. Giunti sul posto, nel centro di Reggio Calabria, quando era da poco buio, il conducente mi indicò chi era il bersaglio. Un vigile urbano. Non lo conoscevo. Non sapevo altro. Aspettai che fosse seduto in macchina, in modo che i suoi movimenti fossero limitati. Mi avvicinai e sparai tutti i colpi come mi avevano detto. Il vigile non ebbe alcuna reazione, sorpreso. Restò immobile. Mi allontanai, salii sulla motocicletta che mi aspettava e tornai a casa. Feci una doccia calda per allentare la tensione”.

Non un omicidio qualsiasi, ma l’omicidio di un uomo “con la divisa”: Giuseppe Marino, quarantadue anni, due figlie, onesto poliziotto municipale di Reggio Calabria che si era permesso di prendere la multa per divieto di transito ad un esponente di una delle più potenti famiglie della ‘Ndrangheta. Lo “sgarro” doveva essere punito con il sangue, l’assassinio doveva essere “esemplare”. Per questo si decise di usare un’arma da guerra: una pistola calibro 9×21. Tutti dovevano sapere chi comanda in Calabria. Non lo Stato, ma la criminalità organizzata.

È il racconto di Bruno, un ventenne calabrese che descrive il suo primo omicidio. Questa storia, assieme a tante altre, viene raccontata da Roberto Di Bella nel suo libro “Liberi di scegliere” (Rizzoli, scritto con Monica Zapelli, scrittrice e sceneggiatrice di film di successo come “I Cento passi”). Di Bella parla della sua esperienza di magistrato in prima linea da un avamposto rischioso come il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, dove fino al 2019 ha ricoperto il ruolo di giudice e di presidente.

Il volume (“particolarmente toccante per le vicende che racconta”, secondo il quotidiano la Repubblica) verrà presentato Venerdì 28 Novembre 2025, alle 17,30, presso i saloni del Club Progressista di Belpasso (via Roma 279), in occasione dell’incontro-dibattito “Giovani a rischio, un’alternativa educativa alla detenzione”, organizzato dal Lions Club Paternò-Belpasso, al quale, a parte il magistrato che converserà con l’autore di questo articolo, interverranno Barbara Nicolosi, avvocata, tutor e curatrice speciale del Tribunale per i minorenni di Catania; Elvira Salerno e Giovanna Sciuto, responsabili rispettivamente del settore dei Servizi sociali dei Comuni di Belpasso e di Paternò.

Il libro di Di Bella è diventato un film prodotto da Rai fiction e da Bibi film Tv, protagonista Alessandro Preziosi, regia Giacomo Campiotti, in onda in prima serata su Rai1 nel 2019.

Da qualche anno “Liberi di scegliere ” è diventato un grande progetto finalizzato al recupero dei ragazzi che appartengono a famiglie di mafiosi desiderosi di intraprendere una vita diversa da quella dei loro padri: un protocollo adottato in diverse realtà che sta riscuotendo molto successo in tutta Italia.

Oggi Di Bella è presidente del Tribunale dei minorenni di Catania, una città che detiene il primato italiano di ragazzi che delinquono e che vengono assoldati da Cosa nostra per spacciare e per uccidere. Due contesti diversi, Calabria e Sicilia, ma diventati i prodotti di due realtà profondamente malate, dove lo Stato è considerato “nemico” dalle organizzazioni mafiose.

Scrive il magistrato: “Violenza, onore e omertà sono i codici della ‘Ndrangheta. Le madri crescono i figli per consegnarli a un mondo fondato su questi valori, i figli sanno che dovranno fare il mestiere dei padri. Una catena familiare solida, affidabile”.

In venticinque anni di servizio, Roberto Di Bella ha processato prima i padri, poi i loro figli. E ha capito due cose. La prima è che la ‘Ndrangheta non si sceglie, ma si eredita. La seconda è che non voleva stare più a guardare. Bisognava dare ai ragazzi una possibilità, mostrare loro un futuro fuori dalla criminalità, farli tornare liberi di scegliere. “Un percorso faticoso, doloroso, ma che ha restituito a molti ragazzi la possibilità concreta di una vita diversa”. Da qui un progetto nuovo, alternativo, rivoluzionario.

A Belpasso si parlerà di questo e di tanto altro nel corso della serata. “Prendendo spunto dal contenuto del libro, del film e dal tema della manifestazione – dice il presidente del Lions Club Paternò-Belpasso, Nino Rapisarda – stiamo portando avanti un’iniziativa ispirata ai modelli ideati dal dottor Di Bella: un progetto concreto di recupero dei ragazzi a rischio che risiedono in questo territorio, cioè l’inserimento nel mondo del lavoro come alternativa alla detenzione, che sarà gestito dal Tribunale per i minorenni di Catania. I particolari li spiegheremo durante la manifestazione”. L’ingresso è libero.

Luciano Mirone