Sono iniziate a Catania le riprese del film “L’insabbiato”, lungometraggio d’esordio alla regia di Rosario Petìx, con Vittorio Magazzù, Ester Pantano, Manuela Ventura, David Coco, Filippo Luna, Giovanni Carta, Marilù Pipitone, Domenico Ciaramitaro e con Vincenzo Pirrotta e Marcello Mazzarella, con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Ferracane.

La Sceneggiatura de “L’Insabbiato”, scritta da Rosario Petìx, è stata premiata da Nick Vallelonga (premio Oscar per Green book) al Matera International Film Festival 2024. La direzione della fotografia è affidata a Giuseppe Riccobene (CCS).

Nel 1989 un giovane giornalista decide di fare un’approfondita inchiesta sui giornalisti uccisi dalla mafia, fino a scoprire il primo, ancora irrisolto, caso di Cosimo Cristina, uno dei casi di insabbiamento più scandalosi dal dopoguerra ad oggi.

Il giovane giornalista è Luciano Mirone, il libro è “Gli Insabbiati”, che oggi diventa un film prodotto da Cinemaset srl e Sileo Productions con il contributo della Sicilia Film Commission, l’Assessorato Turismo e Spettacolo Regione Siciliana, Città Metropolitana di Catania e il patrocinio del Comune di Catania.

Nella foto: il cast de “L’insabbiato”. Da destra Ester Pantano e Domenico Ciaramitaro. Al centro Fabrizio Ferracane , il regista Rosario Petix, a seguire Marilù Pipitone, Aurora Manganaro e Verdiana Barbagallo

Redazione