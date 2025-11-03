“Il Ponte non si ferma. Il governo nazionale ha gia ribadito che l’opera si farà al di là del momentaneo stop dovuto all’inaspettata decisione della Corte dei Conti”. Sulla “più grande opera pubblica della storia d’Italia, la Lega passa al contrattacco. Per questo oggi alle 19 si riuniranno contemporaneamente i direttivi provinciali, in sessione straordinaria, della Lega di Messina e di Reggio Calabria per lanciare “un segnale di positività e per confermare che non arretriamo perché dal Ponte sullo Stretto deriveranno occupazione e sviluppo”.

“Questa importante occasione – affermano i segretari regionali della Lega Sicilia e Calabria, rispettivamente Nino Germanà e Filippo Mancuso, assieme ai coordinatori provinciali di Messina e Reggio Calabria, Davide Paratore che è anche sindaco di Antillo e l’onorevole Peppe Mattiani – darà a Messina e Reggio Calabria l’opportunità di realizzare opere a latere attese da anni, a partire delle stazioni della nuova metropolitana dello Stretto”.

“Durante i lavori dei direttivi – dicono i responsabili del partito di Salvini – si terranno due distinti flash mob ‘pro Ponte’ a Messina e a Reggio Calabria”.

“L’infrastruttura – aggiingono – non è il Ponte di Salvini, ma il Ponte degli Italiani. Il nostro leader ha lavorato con grande dedizione e impegno affinché ci fossero le condizioni per realizzarlo e per assicurarne la copertura finanziaria, elementi ineludibili anche davanti al parere della magistratura contabile. La Sicilia e la Calabria vogliono il Ponte per sperare in futuro in cui il Sud e le Isole non siano più isolati ed anzi diano la spinta alla crescita economica del Paese”.

Nella foto: il plastico del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina

Redazione