Dato che il futuro di Belpasso (Catania) – al di là delle apparenze – è stato messo definitivamente in soffitta dal sindaco Carlo Caputo, deve essere ancora una volta la Società civile a supplire alle vistose carenze del primo cittadino, organizzando l’incontro-dibattito “Il futuro della città. Belpasso tra Pug, centro storico e ambiente”, che si svolgerà Martedì 25 Novembre, alle 18 (e non Sabato 22 Novembre, come preannunciato), al Centro culturale “Risvegli” (via Vittorio Emanuele III, 365), che, assieme a questo giornale, ha organizzato l’evento.

Ospite d’eccezione: l’architetto Ignazio Lutri, “uno degli urbanisti più illuminati della Sicilia” (secondo la definizione di autorevoli docenti universitari), che converserà con l’autore di questo articolo e con gli ospiti che prenderanno parte al dibattito. Il motivo di invitare Lutri non è casuale (lo apprenderete nelle righe successive), ma intanto va detto che sono trascorsi quattro mesi dagli “incontri con i cittadini” indetti dal sindaco (dopo l’ennesima sollecitazione della Società civile) per tracciare le linee guida del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), fino a qualche anno fa denominato Piano regolatore generale (Prg). Ma da allora tutto è rimasto lettera morta.

Medesimo copione un anno prima (luglio 2024): stesse pressioni dalla Società civile (compreso questo giornale), soliti manifesti colorati a firma del sindaco per invitare la città a scrivere il proprio destino, invito raccolto da associazioni e singoli cittadini, proposte inoltrate per iscritto ma poi stranamente chiuse in un cassetto del Comune, malgrado le richieste di tirarle fuori per discuterle con l’Amministrazione comunale (come prevede la legge).

IL COPIONE DI CAPUTO. È da tredici anni che Caputo adotta la stessa strategia: roboanti annunci di “rivoluzioni” prossime venture mediante il Pug (strumento fondamentale per programmare l’avvenire di una città), regolarmente disattesi per motivi che il sindaco si ostina a non volere spiegare. Per capire perché Belpasso si trova in mezzo al guado, perché è la città a più alto tasso di abusivismo della Sicilia, perché ha un centro storico desertificato e privato in parte della sua identità, bisogna mettere insieme i tasselli e raccontare questa storia tipicamente siciliana, specialmente adesso che il primo cittadino ha deciso, probabilmente, di candidarsi alle prossime elezioni regionali (2027) e ha capito che il Pug non è argomento che porta successi elettorali, specie se si pestano certi calli.

Quindi val la pena di ripercorrere il cammino del Prg-Pug di marca caputiana, tenendo conto che Martedì 25 Novembre l’argomento sarà molto interessante per la presenza dell’architetto Lutri (tassello fondamentale per comprendere pienamente questa storia).

LA FATIDICA ESTATE DEL 2013. Era l’estate del 2013 quando Caputo assestò un durissimo colpo al suo comune, decidendo che il futuro di Belpasso non dovesse passare attraverso la stesura di un nuovo “progetto di città” redatto da uno dei migliori urbanisti europei (il prof. Leonardo Urbani). Evidentemente egli stesso riteneva validi i modelli del “sacco di Palermo” contenuti (benché su scala ridotta) dal Piano regolatore (tuttora vigente) dell’architetto Francesco Lima, cugino dell’europarlamentare Salvo Lima, quest’ultimo colluso con Cosa nostra (secondo decennali inchieste giudiziarie, giornalistiche e della Commissione parlamentare antimafia) e artefice del disastro urbanistico del capoluogo siciliano assieme al geometra corleonese Vito Ciancimino.

LE VECCHIE CRITICITA’. Cosa conteneva il Piano regolatore di Lima approvato nel 1993 e mai più revisionato, malgrado le la legge che prevede una nuova redazione dopo dieci anni? Sono trascorsi trentacinque anni da quell’approvazione e il sindaco continua a parlare di futuro con uno strumento vecchio e pieno di orrori. Quali? Demolizioni indiscriminate perfino in centro storico (senza uno studio accurato dei manufatti da salvare e da buttare giù), zone adiacenti al centro storico (rette e traverse) considerate “zone B” e quindi da potere abbattere come di fatto succede; zone di espansione sovradimensionate rispetto al reale fabbisogno della popolazione, nessuna idea degli spazi a verde, di una valorizzazione dell’Etna e della biodiversità presente in tutto il territorio, mancanza di un concetto di salvaguardia, zero progetti per una crescita sana dei giovani e dell’economia.

LE NUOVE CRITICITA’. A queste carenze vanno aggiunte almeno quattro criticità sorte negli ultimi anni che si sarebbero potute, non diciamo risolvere, ma quantomeno affrontare se Caputo avesse rispettato la legge di revisionare il Piano ogni dieci anni: nessuna stazione della nuova metropolitana Catania-Paternò-Adrano nel centro di Belpasso, ma in compenso ben tre nelle frazioni a circa cinque chilometri di distanza; una moltiplicazione di cave nel territorio con una esalazione di polveri sottili causate dalla frantumazione della pietra; installazione di impianti fotovoltaici in estesi terreni destinati all’agricoltura (un tempo la più fiorente della Sicilia), montaggio di mega antenne per i telefonini in pieno centro urbano. Come è possibile uno sviluppo sostenibile senza una pianificazione delle vecchie e delle nuove criticità, nessun amministratore lo ha mai spiegato.

Se questo è vero, il dato oggettivo è che la classe dirigente che degli ultimi decenni ha amministrato Belpasso è totalmente inadeguata per stare ai vertici di una comunità al passo coi tempi. Qualcuno può spiegare se dal momento dell’approvazione del “Piano Lima” ad oggi, Belpasso (ricadente in un territorio considerato Patrimonio dell’Umanità per la presenza dell’Etna) ha fatto il meritato salto di qualità dal punto di vista turistico, sociale, economico e giovanile?

Ad accorgersi di tutte queste magagne fu, nel 2012, il commissario regionale Angelo Sajeva, subentrato all’ex sindaco Alfio Papale, dimessosi dalla carica per candidarsi all’Assemblea regionale siciliana. Sajeva constatò l’inadeguatezza del Prg di Lima ed istituì un bando per stabilire il nome del professionista cui assegnare la redazione del nuovo Piano. Parteciparono diversi illustri urbanisti.

Ad aggiudicarsi il bando fu il docente di Pianificazione urbanistica dell’Università di Palermo, Leonardo Urbani, autore di tanti Piani regolatori sia in Italia che all’estero. Tanti pensarono al momento di svolta: dopo decenni di oscurantismo, finalmente una seria prospettiva di sviluppo e di crescita che scaturiva da un’idea nuova di città. Un’idea suffragata nella campagna elettorale successiva dallo stesso Caputo, che prometteva un Piano regolatore moderno e ben due parchi (quello di via Fiume e delle Torrette) da realizzare nelle zone di espansione.

Dopo l’elezione di Caputo l’“idea nuova” sparì. Il nuovo sindaco cacciò Urbani e decise che ad occuparsi del futuro di Belpasso dovesse essere l’”inadeguato” (per ammissione degli stessi funzionari) Ufficio tecnico comunale.

LE FROTTOLE DEL SINDACO. Perché l’allora (e odierno) primo cittadino fece questa scelta? La risposta rimane, ancora oggi, avvolta nel mistero. In compenso sono tante le frottole raccontate dal sindaco: da un improbabile risparmio della parcella da corrispondere ad Urbani (versione contraddetta dalle somme sperperate successivamente per consulenti urbanistici che hanno prodotto poco o nulla) ad un presunto “accento catanese” (versione che ha dell’incredibile) dei collaboratori del docente palermitano, “fatto decisivo” per “non fidarsi” dell’equipe di Urbani.

L’architetto Ignazio Lutri, romano, laureatosi alla Sapienza, era uno degli esponenti di punta del team del docente palermitano, uno dall’”accento catanese” di cui non fidarsi. Chi meglio di lui può raccontare, oggi, quei retroscena surreali che portarono all’esclusione di uno degli urbanisti più bravi d’Europa? Chi meglio di lui può tracciare le linee guida di un “new deal” attraverso un dibattito con i cittadini?

Insomma, se qualcuno spera di sapere qual è il vero motivo per il quale, dodici anni orsono, fu infranto il sogno della città del futuro, sicuramente non lo apprenderà direttamente da Caputo (che dovrebbe ammettere un fallimento di proporzioni gigantesche, tanto da indurre gli elettori a trarre le loro conclusioni quando si recheranno alle urne), ma può farsi un’idea partecipando a questo incontro-dibattito partendo da alcuni tasselli che, messi insieme, possono costruire il mosaico. L’incontro con Lutri sarà fondamentale per capire il passato e per costruire il futuro. Ecco perché è importante esserci.

Luciano Mirone