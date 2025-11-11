Le foto scattate oggi dall’Ugl di Catania valgono più di tante parole: la Zona industriale di Catania – una delle più produttive del Meridione – versa in una condizione di estremo degrado che probabilmente l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione (giudicato comunque “importante”) non sarà sufficiente a sanare del tutto. Alcuni esponenti del sindacato stamane hanno effettuato un sopralluogo per constatare e documentare la situazione. Basta vedere le immagini per farsi un’idea.

“Constatiamo lo stato di abbandono della Zona industriale di Catania e la cosa ci preoccupa non poco”. L’Ugl etnea “non condivide pienamente il piano annunciato dal Comune e manifesta forte preoccupazione per l’assenza di confronto con i lavoratori e le loro rappresentanze”.

A evidenziare la situazione sono il segretario provinciale Giovanni Musumeci e il segretario regionale Carmelo Giuffrida che, dopo il sopralluogo, hanno constatato “le gravi condizioni di abbandono e la mancanza di manutenzione da anni”.

“Da tempo – dice Musumeci – si susseguono annunci e rinvii. Quelli annunciati sono lavori straordinari, importanti, che in parte condividiamo e in parte no. Inoltre ci dispiace che le organizzazioni sindacali, che rappresentano la maggior parte dei lavoratori di quei siti, siano rimaste tagliate fuori. Senza il contributo di chi vive e lavora ogni giorno nella Zona Industriale, le risorse rischiano di non produrre risultati concreti”.

Le condizioni riscontrate durante il sopralluogo confermano un quadro critico: strade danneggiate, marciapiedi dissestati, segnaletica assente, illuminazione insufficiente, vegetazione fuori controllo, torrenti ostruiti e spazzatura accumulata ovunque. “Prima di rifare l’asfalto – aggiunge Musumeci – è indispensabile intervenire sul sistema idraulico. Senza una rete efficiente, alle prime piogge torneranno gli allagamenti e i nuovi lavori saranno inutili. Servono priorità chiare, tempi rapidi e una manutenzione continua.”

“L’investimento – aggiunge Giuffrida – rappresenta un passo avanti, ma non basta. Ogni giorno migliaia di lavoratori affrontano disagi e rischi inaccettabili. Chiediamo al Comune di Catania e all’Irsap di avviare subito gli interventi indispensabili e di assicurare una programmazione costante nel tempo, per restituire sicurezza e dignità a un’area strategica per l’economia locale”.

Redazione