Le foto scattate oggi dall’Ugl di Catania valgono più di tante parole: la Zona industriale di Catania – una delle più produttive del Meridione – versa in una condizione di estremo degrado che probabilmente l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione  (giudicato comunque “importante”) non sarà sufficiente a sanare del tutto. Alcuni esponenti del sindacato stamane hanno effettuato un sopralluogo per constatare e documentare la situazione. Basta vedere le immagini per farsi un’idea.

Una foto scattata durante il sopralluogo. Sopra: la situazione in cui versa un piccolo scorcio della Zona industriale di Catania  

“Constatiamo lo stato di abbandono della Zona industriale di Catania e la cosa ci preoccupa non poco”. L’Ugl etnea “non condivide pienamente il piano annunciato dal Comune e manifesta forte preoccupazione per l’assenza di confronto con i lavoratori e le loro rappresentanze”.

A evidenziare la situazione sono il segretario provinciale Giovanni Musumeci e il segretario regionale Carmelo Giuffrida che, dopo il sopralluogo, hanno constatato “le gravi condizioni di abbandono e la mancanza di manutenzione da anni”.

Un’altra immagine scattata stamane dall’Ugl di Catania 

“Da tempo – dice Musumeci – si susseguono annunci e rinvii. Quelli annunciati sono lavori straordinari, importanti, che in parte condividiamo e in parte no. Inoltre ci dispiace che le organizzazioni sindacali, che rappresentano la maggior parte dei lavoratori di quei siti, siano rimaste tagliate fuori. Senza il contributo di chi vive e lavora ogni giorno nella Zona Industriale, le risorse rischiano di non produrre risultati concreti”.

Lo stato di degrado che si vede sotto un viadotto di una delle aree industriali più importanti del Meridione d’Italia 

Le condizioni riscontrate durante il sopralluogo confermano un quadro critico: strade danneggiate, marciapiedi dissestati, segnaletica assente, illuminazione insufficiente, vegetazione fuori controllo, torrenti ostruiti e spazzatura accumulata ovunque. “Prima di rifare l’asfalto – aggiunge Musumeci – è indispensabile intervenire sul sistema idraulico. Senza una rete efficiente, alle prime piogge torneranno gli allagamenti e i nuovi lavori saranno inutili. Servono priorità chiare, tempi rapidi e una manutenzione continua.”

“L’investimento – aggiunge Giuffrida – rappresenta un passo avanti, ma non basta. Ogni giorno migliaia di lavoratori affrontano disagi e rischi inaccettabili. Chiediamo al Comune di Catania e all’Irsap di avviare subito gli interventi indispensabili e di assicurare una programmazione costante nel tempo, per restituire sicurezza e dignità a un’area strategica per l’economia locale”.

Redazione